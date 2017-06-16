McDonald’s прекратил сотрудничество с Международным олимпийским комитетом

Сеть фастфуда была партнером МОК с 1976 года

Решение о прекращении сотрудничества уже вступило в силу, но МОК не планирует в ближайшее время искать нового спонсора в сфере питания Е. Егоров / Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) и McDonald’s прекратили сотрудничество, говорится в сообщении на сайте МОК. Это взаимное решение, уточняется в нем.

«Мы пересматриваем все аспекты нашего бизнеса и приняли это решение вместе с МОК, чтобы сосредоточиться на других приоритетах», — приводятся в сообщении слова директора McDonald’s по маркетингу Сильвии Лагнадо.

Стратегия спонсорства МОК направлена на долгосрочные партнерства, отметил управляющий директор телевидения и маркетинговых служб МОК Тимо Люмме. « Мы понимаем, что McDonald’s стремится сосредоточиться на других бизнес-приоритетах», — пояснил он. Финансовые детали расторжения контракта не разглашаются.

Решение о прекращении сотрудничества уже вступило в силу, но МОК не планирует в ближайшее время искать нового спонсора в сфере питания. В сообщении уточняется, что McDonald’s останется спонсором зимних Олимпийских игр 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея).

McDonald’s был спонсором МОК с 1976 г. В 2012 г. McDonald’s и МОК продлили соглашение, рассчитанное на восемь лет. В качестве главного партнера, McDonald’s заплатил, по сообщениям СМИ, около $100 млн за сотрудничество с МОК по время зимних и летних Олимпийских игр до 2020 г., напоминает BBC.

McDonald’s пересматривает работу своих ресторанов, чтобы преодолеть спад продаж, в 2015 г. компанию возглавил Стив Истербрук. Тогда он заявил, что «не будет игнорировать острую необходимость перезагрузки бизнеса».

За последние пять лет McDonald’s потерял 500 млн заказов в США, сообщала ранее инвесторам компания. Большая часть ушедших клиентов предпочли другие сети ресторанов быстрого питания.