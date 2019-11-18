Против основателя «Евродона» возбудили уголовное дело

30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение продать «Евродон» стратегическому инвестору. Человек, близкий к одной из сторон сделки, сообщил «Ведомостям», что с учетом долга компанию продадут за 6,2 млрд руб., при этом международный оценщик оценил ее в 4,2 млрд руб. Лид-менеджером в сделке выступит Россельхозбанк (РСХБ). Он обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов. ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Пресс-служба РСХБ упоминала, что поиск стратегического инвестора еще продолжается.