Против основателя «Евродона» возбудили уголовное дело
Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Донстар» из-за невыплат зарплаты сотрудникам. Имя руководителя организации в пресс-службе ведомства не сообщили. По данным «СПАРК-Интерфакса», ее основным владельцем и гендиректором является основатель и бывший гендиректор группы «Евродон» Вадим Ванеев.
«Ведомостям» не удалось связаться с представителем Ванеева.
Следствие считает, что гендиректор в течение двух месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату. За два месяца сумма долга составила более 11 млн руб. При этом средства для выплат у компании были, говорится в сообщении прокуратуры. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК, максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.
«Евродон» – бывший крупнейший в России производитель индейки. Компанию основал ростовский бизнесмен Ванеев в 2003 г. В 2016–2018 гг. предприятие столкнулось с несколькими вспышками птичьего гриппа, а после этого – с финансовыми трудностями. Производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – ВЭБ. «Донстар» зарегистрирован в Ростовской области в 2010 г. Основной вид деятельности компании – разведение уток и другой сельскохозяйственной птицы.
30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение продать «Евродон» стратегическому инвестору. Человек, близкий к одной из сторон сделки, сообщил «Ведомостям», что с учетом долга компанию продадут за 6,2 млрд руб., при этом международный оценщик оценил ее в 4,2 млрд руб. Лид-менеджером в сделке выступит Россельхозбанк (РСХБ). Он обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов. ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Пресс-служба РСХБ упоминала, что поиск стратегического инвестора еще продолжается.