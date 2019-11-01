Бизнес

Новости

Основатель «Евродона» прокомментировал смену владельца компании

Основатель и бывший гендиректор группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев прокомментировал информацию о том, что ВЭБ.РФ продал предприятие стратегическому инвестору. Его небольшое интервью опубликовало издание «Блокнот Ростов-на-Дону».

«Мы боремся, не прекратили. Что они за год сделали? Убили предприятие. Шесть тысяч человек на улице оказались. И это победа? А сколько людям обещали: работу, экспорт, развитие. И что в итоге? Подсунули бедному Россельхозбанку убитое предприятие и теперь будут этим кичиться», – заявил Ванеев.

30 октября председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение продать «Евродон» стратегическому инвестору. Человек, близкий к одной из сторон сделки, сообщил «Ведомостям», что с учетом долга компанию продадут за 6,2 млрд руб., тогда как международный оценщик оценил ее в 4,2 млрд руб. РСХБ выступает в этой сделке лид-менеджером, который в результате череды сделок обеспечит продажу актива пулу профильных инвесторов. ВЭБ.РФ рассчитывал выручить за «Евродон» 10 млрд руб. Долг «Евродона» перед ВЭБ.РФ – 30 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Шувалова. Пресс-служба РСХБ упоминала, что поиск стратегического инвестора еще продолжается.

«Евродон» – бывший крупнейший в России производитель индейки. Компанию основал ростовский бизнесмен Ванеев в 2003 г. В 2016–2018 гг. предприятие столкнулось с несколькими вспышками птичьего гриппа, а после этого – с финансовыми трудностями. Производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – ВЭБ.