Правительство увеличит субсидии полетов на Дальний Восток на 1,4 млрд рублей
В 2020 г. правительство увеличит субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в федеральных ведомствах. Общая сумма инвестиций на начало года составит 4,3 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. больше, чем в начале 2019 г.
В пресс-службе правительства «Коммерсанту» сообщили, что в бюджете на 2020 г. на субсидирование льготных авиаперевозок на Дальний Восток, в Калининград и Крым заложено 3,8 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. пойдет на перевозки в дальневосточные города. 18 ноября на совещании в Совете Федерации замдиректора департамента Минвостокразвития Ирина Маканова заявила, что к этой сумме добавят 1,9 млрд руб., не распределенные в 2019 г. Так, общая сумма субсидий на начало 2020 г. составит 5,8 млрд руб., 4,3 млрд руб. пойдут на субсидирование именно перевозок на дальневосточных направлениях.
Премьер Дмитрий Медведев ранее рассказывал об увеличении количества субсидируемых дальневосточных маршрутов со 152 до 176. По его словам, субсидию проиндексируют в среднем на 30%. Это позволит поддержать цены на билеты на доступном уровне. Для льготных категорий пассажиров цена билета останется на уровне прошлого года – 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в эконом-классе, сообщал Медведев.
Приобрести льготный авиабилет на Дальний Восток в экономическом классе могут россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.