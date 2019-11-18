Правительство увеличит субсидии полетов на Дальний Восток на 1,4 млрд рублей

В пресс-службе правительства «Коммерсанту» сообщили, что в бюджете на 2020 г. на субсидирование льготных авиаперевозок на Дальний Восток, в Калининград и Крым заложено 3,8 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. пойдет на перевозки в дальневосточные города. 18 ноября на совещании в Совете Федерации замдиректора департамента Минвостокразвития Ирина Маканова заявила, что к этой сумме добавят 1,9 млрд руб., не распределенные в 2019 г. Так, общая сумма субсидий на начало 2020 г. составит 5,8 млрд руб., 4,3 млрд руб. пойдут на субсидирование именно перевозок на дальневосточных направлениях.