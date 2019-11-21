Козак назвал сроки запуска «Северного потока-2»

В начале октября замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявлял, что «Газпром» не успеет до конца года достроить газопровод. Это связано с тем, что датское энергетическое агентство слишком поздно выдало разрешение на прокладку газопровода на их территории. Фактически «Газпром» может начать работы в водах Дании только в конце ноября, так как с момента выдачи разрешения датским энергетическим органом должно пройти четыре недели. Это время отводится для возможности апелляции.