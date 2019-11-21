Козак назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газоповод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 г. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак (курирует ТЭК), сообщает «Интерфакс». Вчера, 20 ноября, министр энергетики Александр Новак рассказал, что поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться в ближайшие месяцы.
В начале октября замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога заявлял, что «Газпром» не успеет до конца года достроить газопровод. Это связано с тем, что датское энергетическое агентство слишком поздно выдало разрешение на прокладку газопровода на их территории. Фактически «Газпром» может начать работы в водах Дании только в конце ноября, так как с момента выдачи разрешения датским энергетическим органом должно пройти четыре недели. Это время отводится для возможности апелляции.
Дания стала последней страной, которая выдала разрешение на строительство газопровода. Ранее то же самое сделали все другие страны, через воды которых будет проложена труба: Россия, Финляндия, Швеция и Германия.
«Северный поток – 2» — новая экспортная труба «Газпрома», которая должна напрямую соединить Россию и Германию. Ее мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что две нитки газопровода повторят маршрут уже проложенного по дну Балтийского моря «Северного потока». Стоимость строительства морского участка новой трубы компания оценивала примерно в 9 млрд евро.
В конце октября представитель Nord Stream 2 AG сообщал, что компания уже построила по обеим ниткам более 2100 км трубопровода. Необходимо проложить еще 168 км трубы для каждой из ниток: по 5 км в Швеции, 147 км в Дании и 16 км в Германии.