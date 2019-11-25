Владелец Louis Vuitton объявил о покупке Tiffany за $16,2 млрд

В октябре стало известно, что LVMH ведет переговоры о покупке Tiffany. Ранее французская компания предложила за Tiffany $14,5 млрд, но американская компания не согласилась с этой суммой и попросила $140 за акцию. Таким образом, сумма сделки могла бы составить почти $17 млрд.