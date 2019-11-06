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Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса в списке богатейших людей мира

Ведомости
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Председатель и генеральный директор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. По данным на момент публикации, состояние француза оценивалось в $107 млрд, что позволило ему обогнать сооснователя Microsoft Билла Гейтса на $100 млн. От расположившегося на первой строчке основателя Amazon Джеффа Безоса Арно отделяли $5,2 млрд.

Состояние Арно увеличилось благодаря подорожанию акций LVMH. К закрытию Лондонской биржи 5 ноября они стоили 399,65 евро за штуку. В начале года стоимость бумаг компании составляла 253,3 евро.

В марте, когда Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд. Однако уже в июле оценка превысила отметку в $100 млрд.

В конце октября стало известно, что LVMH ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co. Пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, ювелирная компания изучает предложение. Однако, если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. Кроме того, французская группа компаний расширит свое присутствие на рыке люксовых ювелирных украшений. В 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

Топ-10 самых эффективных руководителей мира по версии HBR

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СМИ узнали об установлении личности подозреваемого в убийстве начальника ингушского центра «Э»

Ведомости
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Следствие установило личность подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ, центр «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом рассказал «Интерфаксу» информированный источник. Эту информацию подтверждают и источники РБК и ТАСС.

По словам собеседника «Интерфакса», речь идет о 46-летнем уроженце Ингушетии Курейше Картоеве. После убийства Эльджаркиева, отметил собеседник агентства, подозреваемый предположительно к ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва — Хасавюрт. Он может быть вооружен, подчеркнул источник.

Как сообщил источник РБК в МВД, ориентировка о 42-летнем подозреваемом направлена во все отделы полиции. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что мужчина объявлен в федеральный розыск.

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Финансы
Новости

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Ведомости
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Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации. «Сейчас к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков. Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф», — цитирует ТАСС Набиуллину. Она добавила, что надеется на скорейшее подключение этого банка к СБП.

По закону до 1 октября к СБП, оператором которой является ЦБ, должны были подключиться все системно значимые банки. Известно, что из всех системно значимых банков требования не выполнил только Сбербанк.

Сумму штрафа Набиуллина не назвала. ЦБ в случае неисполнения предписания в срок может штрафовать банки на сумму до 1% минимального размера уставного капитала, таким образом, штраф Сбербанку может достигать 10 млн руб.

О том, что госбанк не успевает подключиться к СБП до 1 октября, его президент Герман Греф предупреждал еще в сентябре. «Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать», — констатировал он, добавив, что ЦБ не должен был устанавливать такие сроки, не обсудив. 

Становление банковской системы России. Основные события за 20 лет

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Финансы
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У крупнейшего российского рейтингового агентства сменился гендиректор

Ведомости
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Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) стал Максим Богдашкин, сообщается на сайте компании. Такое решение единогласно было принято советом директоров. Игорь Зелезецкий, временно исполнявший обязанности гендиректора, и операционный директор Мария Мухина помогут обеспечить плавную смену руководства, отмечается в сообщении.

Богдашкин ранее занимал руководящие должности в консалтинговых компаниях The Boston Consulting Group и Oliver Wyman. До этого он работал аналитиком в должности младшего вице-президента в рейтинговом агентстве Moody’s.

АКРА лишилось гендиректора в середине января, когда Екатерина Трофимова, возглавлявшая агентство с момента его основания в 2015 г., подала заявление об отставке.

Источники «Ведомостей» говорили, что она ушла не по собственному желанию. Вопрос об увольнении Трофимовой подняли независимые директора, получавшие много жалоб от сотрудников, говорил один из собеседников. Кроме того, у совета директоров были претензии к управлению бюджетом агентства, отмечал другой источник. После ухода Трофимовой временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Зелезецкий.

Рейтинговое агентство АКРА создано в конце 2015 г. Его акционерами являются 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. Уставный капитал агентства составляет более 3 млрд руб.

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Политика
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Полковника ФСБ Черкалина подозревают в мошенничестве с элитным жильем в Москве

Ведомости
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Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, может быть связан с хищениями выручки от продаж элитного жилья в Москве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела.

По версии следователей, от действий преступной группы пострадали как минимум два крупных бизнесмена, которые инвестировали в строительство жилых домов в Москве по договорам с московским правительством. Это совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин и соучредитель ООО «Бор-реконструкция» Владимир Симоненков. Гляделкин владел 49% ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), остальные доли в компании принадлежали бывшему президенту АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиру Столяренко и вице-президенту банка Александру Бондаренко, пишет «Коммерсантъ».

В 2011 г. топ-менеджеры вынудили Гляделкина отказаться от своей доли в компании и после поделили его прибыль от продажи квартир между собой. Для этого они подключили знакомых сотрудников ФСБ, в том числе Кирилла Черкалина, считает следствие. Летом 2019 г. Столяренко и Бондаренко были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Еще одной участницей преступной группы следствие считает гендиректора ООО «Бор-реконструкция» Елену Глазкову. В 2017 г. она по той же схеме отстранила от бизнеса соучредителя ООО Симоненкова (ему принадлежали 49% компании), похитив прибыль от продаж квартир в жилом комплексе «Новый Арбат, 27». Глазкова также объявлена в розыск. Сейчас она находится за границей.

Черкалина задержали вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым 25 апреля. В тот же день суд отправил их под арест. Им предъявили обвинение по делу о взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК). При обысках у Черкалина и его подельников были найдены деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд руб. Эта сумма абсолютный рекорд – ранее самым богатым коррупционером считался экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, при обысках у родственницы которого было найдено 8 млрд руб. в различной валюте.

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Финансы
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Против сотрудника Сбербанка возбудили дело о разглашении банковской тайны

Ведомости
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В отношении сотрудника Сбербанка возбудили уголовное дело о разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК), сообщает нижегородский главк Следственного комитета России. Фигурантом дела стал главный специалист отдела контроля качества управления Сбербанка в Нижнем Новгороде. Его имя не называется.

По версии следствия, подозреваемый в октябре со своего рабочего компьютера получил сведения о счетах клиента Сбербанка без согласия владельца и безвозмездно передал эту информацию неустановленному лицу. В сообщении СКР нет информации, задержан ли подозреваемый. Отмечается только, что мера пресечения ему еще не избиралась.

Максимальное наказание, которое может грозить сотруднику Сбербанка за данное правонарушение, – это три года лишения свободы.

В октябре сотрудники МВД задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. В отношении него было возбуждено дело о разглашении банковской тайны, совершенном с корыстными целями (ч. 3 ст. 183 УК). Речь идет об уроженце Волгограда, сотруднике коллекторского агентства «Национальная служба взысканий» Антоне Бутурлакине. Он признал вину и извинился за свои действия.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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Финансы
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Аветисян стал председателем совета директоров «Восточного»

Ведомости
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Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян стал председателем совета директоров этой кредитной организации, сообщается в ее пресс-релизе по итогам собрания совета директоров. Светлана Труханович, занимавшая этот пост с июля 2019 г., стала заместителем председателя. До Труханович председателем совета директоров был основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Из состава директоров исключены три миноритария «Восточного» – Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин. Они представляли кипрскую компанию Evison, подконтрольную Baring Vostok. Среди людей, представляющих Evison, в новом составе совета директоров остался Григорий Жданов. Вместо Ушаковой, Арутюновой и Бабурина в совет директоров вошли Алла Цытович (была председателем правления Юниаструмбанка), Наталья Корнацкая (была членом совета директоров Модульбанка) и Оксана Мисае (была заместителем председателя правления Юниаструмбанка). В январе 2017 г. «Восточный» присоединил Юниаструмбанк, на 100% принадлежавший Аветисяну.

«Ведомости» направили запрос о комментарии Baring Vostok.

В феврале по заявлению в ФСБ акционера «Восточного» Шерзода Юсупова было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 млрд руб. у этой кредитной организации. Фигурантами дела стали Калви и партнеры Baring Vostok Филип Дельпаль и Ваган Абгарян, а также экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Их обвинили в мошенничестве и арестовали. Позже Калви, Кордичева и Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест, остальные фигуранты дела по-прежнему в следственном изоляторе. Кордичев единственный из фигурантов дела дал признательные показания.

Бизнес
Новости

Сечин пообещал акционерам рост дивидендов за 2019 год

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г., говорится в сообщении компании.

По словам Сечина, 30 сентября акционеры «Роснефти» одобрили выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. «С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г.», – сказал он.

20 августа совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам 162,5 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2019 г., сообщила компания. Это 50% от чистой прибыли по МСФО и рекордные полугодовые дивиденды (она начала платить промежуточные дивиденды в 2017 г.). Но без учета бумажных списаний дивиденды были бы 202,5 млрд руб., а государственному «Роснефтегазу» (50% акций «Роснефти») мог бы достаться 101 млрд вместо нынешних 81 млрд руб. Причина неденежных списаний – соглашения правительства и нефтяников о сдерживании розничных цен на топливо. Из-за этого компания пересмотрела справедливую стоимость сегмента «Переработка, коммерция и логистика», снизив ее в I квартале этого года на 80 млрд руб.

Технологии
Новости

WSJ сообщила о планах Xerox купить производителя компьютеров HP

Ведомости
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Корпорация Xerox Holdings рассматривает возможность сделать предложение о покупке производителю компьютеров и принтеров HP Inc., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, совет директоров Xerox обсуждал этот вопрос на заседании 5 октября. Пока нет гарантий, что предложение будет сделано, отметили собеседники издания.

Капитализация HP составляет около $27 млрд, это в три раза больше, чем у потенциального покупателя. Xerox может предложить за компанию цену выше рыночной и оплатить наличными и акциями, пишет WSJ.

Накануне стало известно, что японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала приобретать Xerox. Сторонам так и не удалось достигнуть сделки, в рамках которой японская компания должна была выкупить 50,1% акций Xerox. Fujifilm и Xerox вели переговоры о слиянии на протяжении многих лет. В то же время 5 ноября сообщалось, что Fujifilm выкупит у Xerox оставшиеся 25% акций в их совместном предприятии Fuji Xerox за $2,3 млрд, став единственным акционером компании.

Средства, полученные от продажи долей в совместных с Fujifilm предприятиях, Xerox может направить на новую сделку, отмечает WSJ. Кроме того, компания получила неформальное обещание инвестиций от крупного банка, говорят источники издания.

Сделка может помочь обоим производителям переформатировать бизнес в ситуации, когда снижается спрос на распечатывание документов на бумаге, пишет WSJ. По оценке ее источников, объединение позволит сторонам сократить издержки более чем на $2 млрд.

Xerox выпускает преимущественно большие принтеры и копировальную технику. HP, которая выделилась из Hewlett-Packard в 2015 г., производит более мелкие принтеры и картриджи для них, а также является одним из крупнейших производителей персональных компьютеров в мире. Годовая выручка Xerox – около $10 млрд, у HP – $58 млрд.

Технологии
Новости

В России появился сервис аренды iPhone

Ведомости
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Официальный продавец техники Apple в России – сеть re:Store – в сотрудничестве с компанией Forward Leasing запустил сервис лизинга iPhone. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-релиз Forward Leasing.

В пресс-релизе стоит ссылка на сайт «Подпишись.рф». По данным, опубликованным на нем, в рамках сервиса предлагается лизинг пяти смартфонов: всех трех смартфонов из новейшего модельного ряда – iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, а также две прошлогодние модели – iPhone XS и iPhone XS Max.

Месяц iPhone 11 с 64 гигабайтами памяти стоит 3940 руб., в то время как покупка его в магазине обойдется в 59 990 руб. Дороже всего обойдется аренда iPhone 11 Max – 5950 руб. (его цена – 99 990 руб.).

Как отмечается на сайте, у клиента есть опция ежегодного обмена iPhone на новую модель. Он может выкупить смартфон в любой момент.

В прошлом году Forward Leasing запустила лизинг смартфонов Samsung.

Бизнес
Новости

Старшим вице-президентом группы «Илим» назначили Романа Филимонова

Ведомости
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Группа «Илим» расширила команду топ-менеджмента и создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям. С 6 ноября ее занял Роман Филимонов, сообщил «Ведомостям» представитель компании. С 2016 г. Филимонов был первым заместителем председателя правления, членом правления «Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, входит в «Россети»).

«Я хорошо знаю группу "Илим" – наблюдаю за деятельностью и развитием компании много лет, еще со времен работы в комитете по строительству Санкт-Петербурга. Планы компании впечатляют. Это одна из самых перспективных и высокотехнологичных компаний России, работать в которой – большая честь», – передал через представителя Филимонов.

Группа «Илим» – крупнейшая компания целлюлозно-бумажной промышленности России. В ее состав входят три целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». По данным пресс-службы, годовой объем производства компании по итогам 2018 г. превышает 3,4 млн т целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира.

Политика
Новости

Джонсон попросил Трампа отменить пошлины на шотландский виски

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Борис Джонсон по телефону обсудили вопросы торговли после Brexit, сообщает CNBC со ссылкой на заявление Белого дома. Джонсон призвал США не вводить пошлины на импорт автомобилей из Великобритании, а также отменить пошлины на некоторые британские товары, в том числе шотландский виски.

В начале августа Трамп заявил, что возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется. Он неоднократно критиковал торговую политику Евросоюза.

Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., но из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях Brexit сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября 2019 г. За три дня до этой даты председатель Евросовета Дональд Туск сообщил о решении отложить Brexit до 31 января 2020 г. По данным Reuters, новая отсрочка предполагает, что Великобритания сможет покинуть ЕС 1 декабря или 1 января, если британский парламент ратифицирует соглашение в ноябре или декабре.

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