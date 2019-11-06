Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса в списке богатейших людей мира
Председатель и генеральный директор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. По данным на момент публикации, состояние француза оценивалось в $107 млрд, что позволило ему обогнать сооснователя Microsoft Билла Гейтса на $100 млн. От расположившегося на первой строчке основателя Amazon Джеффа Безоса Арно отделяли $5,2 млрд.
Состояние Арно увеличилось благодаря подорожанию акций LVMH. К закрытию Лондонской биржи 5 ноября они стоили 399,65 евро за штуку. В начале года стоимость бумаг компании составляла 253,3 евро.
В марте, когда Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд. Однако уже в июле оценка превысила отметку в $100 млрд.
В конце октября стало известно, что LVMH ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co. Пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, ювелирная компания изучает предложение. Однако, если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. Кроме того, французская группа компаний расширит свое присутствие на рыке люксовых ювелирных украшений. В 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.
Топ-10 самых эффективных руководителей мира по версии HBR
Бернар Арно (справа),
президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy
Сатья Наделла,
гендиректор Microsoft
Йохан Тийс,
гендиректор банковской группы KBC
Аджай Банга,
президент MasterCard
Шантану Нарайен,
председатель совета директоров и гендиректор Adobe
Игнасио Галан,
гендиректор производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola
Ричард Темплтон,
президент производителя электроники Texas Instruments
Франсуа-Анри Пино,
председатель совета директоров группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin)
Марк Бениофф,
сооснователь производителя ПО Salesforce
Дженсен Хуан,
президент NVIDIA