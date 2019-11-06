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Владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса в списке богатейших людей мира

Председатель и генеральный директор холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. По данным на момент публикации, состояние француза оценивалось в $107 млрд, что позволило ему обогнать сооснователя Microsoft Билла Гейтса на $100 млн. От расположившегося на первой строчке основателя Amazon Джеффа Безоса Арно отделяли $5,2 млрд.

Состояние Арно увеличилось благодаря подорожанию акций LVMH. К закрытию Лондонской биржи 5 ноября они стоили 399,65 евро за штуку. В начале года стоимость бумаг компании составляла 253,3 евро.

В марте, когда Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших людей мира, состояние Арно оценивалось в $76 млрд. Однако уже в июле оценка превысила отметку в $100 млрд.

В конце октября стало известно, что LVMH ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co. Пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, ювелирная компания изучает предложение. Однако, если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. Кроме того, французская группа компаний расширит свое присутствие на рыке люксовых ювелирных украшений. В 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

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