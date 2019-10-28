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Tiffany подтвердила предложение о ее поглощении владельцем Louis Vuitton

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) действительно предложила выкупить американский бренд люксовых украшений Tiffany & Co по цене $120 за акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе Tiffany.

Предложение LVMH не является обязывающим и стороны не ведут переговоров, подчеркнула Tiffany. Вместе с тем, добавила Tiffany, она «тщательно изучает предложение с независимыми финансовыми и юридическими консультантами, чтобы определить курс действий, который отвечает интересам компании и ее акционеров».

27 октября Bloomberg, Reuters и AFP сообщили, что LVMH ведет переговоры о покупке Tiffany & Co. Переговоры ведутся тайно, пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, отмечал Bloomberg. На следующий день The Wall Street Journal и Bloomberg сообщили, что предложение LVMH – это покупка Tiffany за $14,5 млрд, или $120 за акцию.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. Financial Times отмечала, что в случае покупки Tiffany французская группа компаний расширит свое присутствие на рынке люксовых ювелирных украшений – в 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.