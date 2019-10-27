Бизнес

Новости

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники. Как отмечает Bloomberg, переговоры ведутся тайно и пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто.

По данным Reuters, Tiffany наняла специалистов, которые изучают условия соглашения, но компания пока не приняла окончательного решения по этому поводу. Из-за того что СМИ раскрыли неожиданный интерес LVMH к ювелирному бренду, сделка теперь может сорваться, отмечает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседник AFP также рассказал, что компания Tiffany пока не дала никакого ответа. О сумме возможной сделки никакой информации нет. В пятницу биржевая капитализация Tiffany составляла почти $11,9 млрд, ее оборотный капитал вырос за прошлый финансовый год на 6,5% до $4,4 млрд. В то же время AFP отмечает, что на компании сейчас негативно сказывается высокий курс доллара и снижение денежных трат туристов.

LVMH и Tiffany отказались отвечать на вопросы журналистов. Представитель ювелирной компании назвал информацию о переговорах слухами и спекуляциями.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г., напоминает Bloomberg. Financial Times отметила, что в случае покупки Tiffany французская группа компаний расширит свое присутствие на рыке люксовых ювелирных украшений. В 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

Главные ювелирные украшения 2019 года