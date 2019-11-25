Власти Лондона отказались выдать Uber лицензию на работу
Транспортное управление Лондона (Transport for London, TfL) отказалось выдать сервису автомобильных перевозок Uber лицензию на работу в британской столице. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Лицензия Uber была отозвана еще в 2017 г. Власти Лондона связали свое решение с беспокойством по поводу безопасности пассажиров, но после этого Uber продолжал работать в британской столице, поскольку подал апелляцию на решение TfL. Компания работает по временной лицензии, срок действия которой истекает 25 ноября.
В сообщении TfL говорится, что за два года компания решила некоторые проблемы, но у регулятора «нет уверенности в том, что сходные проблемы не появятся вновь в будущем». «Это привело нас к заключению, что компания в настоящий момент не соответствует требованиям», – подчеркнул регулятор. Руководитель управления лицензирования TfL Хелен Чапмэн уточнила, что главная претензия к Uber по-прежнему связана с безопасностью пассажиров.
Компания может оспорить это решение в течение 21 дня, отмечается в сообщении. Uber сможет продолжать работу в Лондоне до тех пор, пока решение TfL будет утверждать суд.
Лондон – один из ключевых рынков для Uber, в британской столице с компанией работает около 45 000 лицензированных водителей компании.