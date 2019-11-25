Власти Лондона отказались выдать Uber лицензию на работу

В сообщении TfL говорится, что за два года компания решила некоторые проблемы, но у регулятора «нет уверенности в том, что сходные проблемы не появятся вновь в будущем». «Это привело нас к заключению, что компания в настоящий момент не соответствует требованиям», – подчеркнул регулятор. Руководитель управления лицензирования TfL Хелен Чапмэн уточнила, что главная претензия к Uber по-прежнему связана с безопасностью пассажиров.