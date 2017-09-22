Транспорт

Uber лишился лицензии на работу в Лондоне

Сервис вызова такси не отвечает требованиям по безопасности, заявляют власти

Транспортное управление Лондона (TfL) решило не одобрять заявку Uber Technologies Inc. на продление лицензии сервиса по заказу такси. Об этом сообщает в пятницу The Guardian.

Это решение было принято в связи с тем, что поведению Uber, по мнению TfL, не хватает корпоративной ответственности. Регулятор, в частности, недоволен тем, что сервис вызова такси пользуется системой Greyball. Она собирает персональные данные клиентов и занимается их анализом. По мнению властей Лондона, это угрожает безопасности пассажиров.

«TfL пришла к выводу, что Uber London Limited не имеет права на получение лицензии», - говорится в заявлении регулятора.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что удовлетворен решением управления. По его словам, если существует риск угрозы безопасности жителей города, то продлевать лицензию Uber не имеет смысла.

В ассоциации таксистов Лондона Uber назвали «аморальной компанией» и поддержали решение о приостановке лицензии, пишет BBC News.

В пресс-релизе Uber указывается, что решение, принятое транспортным управлением Лондона, демонстирирует миру, насколько британская столица является закрытой для инновационных компаний.

Срок действия лицензии сервиса заканчивается 30 сентября. У Uber есть 21 день на обжалование решения регулятора. Агентство Reuters пишет, что пока не известно, сможет ли компания продолжать работу в октябре, если будет рассматриваться апелляция на решение TfL.

Ранее полиция Лондона неоднократно сообщала о случаях неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber, напоминает «РИА Новости». Транспортные власти выражали обеспокоенность тем, что водители сервиса не проходят проверку перед наймом частной компанией.

Частное такси Uber считается одним из самых дешевых в Лондоне. Мобильным приложением такси пользуются около 3,5 млн человек в городе, в качестве водителей трудоустроены примерно 40 000 человек, отмечает «Интерфакс». По данным Bloomberg, в соответствии с последними сведениями за 2015 г. сервис Uber в Лондоне продемонстрировал прибыль до налогов в размере 1,83 млн евро, показав тем самым рост на 105% по сравнению с предыдущим годом.

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