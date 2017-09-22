Uber лишился лицензии на работу в Лондоне

Акция протеста лондонских таксистов против сервиса Uber Luke MacGregor / Reuters

Транспортное управление Лондона (TfL) решило не одобрять заявку Uber Technologies Inc. на продление лицензии сервиса по заказу такси. Об этом сообщает в пятницу The Guardian.

Это решение было принято в связи с тем, что поведению Uber, по мнению TfL, не хватает корпоративной ответственности. Регулятор, в частности, недоволен тем, что сервис вызова такси пользуется системой Greyball. Она собирает персональные данные клиентов и занимается их анализом. По мнению властей Лондона, это угрожает безопасности пассажиров.

«TfL пришла к выводу, что Uber London Limited не имеет права на получение лицензии», - говорится в заявлении регулятора.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что удовлетворен решением управления. По его словам, если существует риск угрозы безопасности жителей города, то продлевать лицензию Uber не имеет смысла.

В ассоциации таксистов Лондона Uber назвали «аморальной компанией» и поддержали решение о приостановке лицензии, пишет BBC News.

В пресс-релизе Uber указывается, что решение, принятое транспортным управлением Лондона, демонстирирует миру, насколько британская столица является закрытой для инновационных компаний.

Срок действия лицензии сервиса заканчивается 30 сентября. У Uber есть 21 день на обжалование решения регулятора. Агентство Reuters пишет, что пока не известно, сможет ли компания продолжать работу в октябре, если будет рассматриваться апелляция на решение TfL.

Ранее полиция Лондона неоднократно сообщала о случаях неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber, напоминает «РИА Новости». Транспортные власти выражали обеспокоенность тем, что водители сервиса не проходят проверку перед наймом частной компанией.

Частное такси Uber считается одним из самых дешевых в Лондоне. Мобильным приложением такси пользуются около 3,5 млн человек в городе, в качестве водителей трудоустроены примерно 40 000 человек, отмечает «Интерфакс». По данным Bloomberg, в соответствии с последними сведениями за 2015 г. сервис Uber в Лондоне продемонстрировал прибыль до налогов в размере 1,83 млн евро, показав тем самым рост на 105% по сравнению с предыдущим годом.