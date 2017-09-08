ФБР заинтересовалось работой агрегатора такси Uber

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) заинтересовалось работой агрегатора такси Uber. Как сообщает The New York Times (NYT), власти изучат, использовал ли Uber нелегальные методы и программное обеспечение для вмешательства в работу своего конкурента – Lyft.

Расследование вращается вокруг специального софта с внутренним названием Hell, сообщили изданию собственные источники. О его существовании стало известно в апреле 2017 г. Эта программа должна была увеличивать отрыв Uber от Lyft на тех рынках, где они конкурировали. Программа должна была отслеживать водителей, работавших на оба сервиса, чтобы в дальнейшем Uber мог с помощью финансовых рычагов убедить их чаще работать с ним, чем с Lyft.

Uber продолжает пожинать плоды деятельности прошлого гендиректора Трэвиса Каланика, который поддерживал агрессивный подход к развитию бизнеса Uber, что привело к многочисленным проблемам с законом, пишет NYT.

Представитель Uber подтвердил NYT сотрудничество со следствием, но от дальнейших комментариев отказался.

Ранее The New York Times узнала, что Uber на протяжении многих лет использовал специальную программу, с помощью которой не позволял полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси. Таким образом сервис избегал проверок и подставных пассажиров из контрольных ведомств, отмечало издание.