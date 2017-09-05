РФПИ готов купить долю в СП «Яндекс.Такси» с Uber

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его иностранные партнеры сохранили интерес к инвестициям в сервис «Яндекс.Такси» после объявления о создании совместного предприятия с Uber, изучают возможность покупки миноритарного пакета в объединенной компании, сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы продолжаем рассматривать эту инвестицию и как в совместную с Uber компанию. И мы по-прежнему считаем, что это перспективное направление, и продолжаем изучать привлекательность такого вложения для инвесторов, - сказал Дмитриев. - Речь идет о миноритарной доле, более подробно пока не могу сказать, потому что мы теперь изучаем сделку в новой конфигурации с Uber».

До сделки «Яндекса» с Uber руководитель РФПИ говорил, что инвестициями в сервис «Яндекс.Такси» интересуется Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation. Однако вскоре после этого «Яндекс» объявил о создании СП с Uber, совместный бизнес стороны оценили в $3,725 млрд.

По условиям сделки Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит «Яндекс», еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. «Яндекс» и Uber ожидают, что сделка будет закрыта в IV квартале. Она уже одобрена советами директоров Uber и «Яндекса».