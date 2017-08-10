«Яндекс» рискует на двоих
- Ксения Болецкая
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Этим летом «Яндекс» создал два совместных предприятия – сначала компания объединила свой бизнес такси с Uber, а вчера объявила, что Сбербанк станет ее паритетным партнером в «Яндекс.Маркете». Последняя сделка – самая крупная в истории «Яндекса». Сбербанк получит не менее 45% акций совместной торговой компании в обмен на инвестиции в 30 млрд руб.
Такси и интернет-торговля не основные бизнесы «Яндекса», подавляющую часть выручки компания продолжает получать от интернет-рекламы. И, привлекая партнеров в эти бизнесы, «Яндекс» прежде всего снижает собственные риски. «Яндекс.Маркет» – довольно стабильный и прибыльный бизнес, но компании пока не удалось сделать из него российский Amazon. Эта российская площадка – не полноценный интернет-магазин, а место, где пользователи прежде всего сравнивают цены на разные товары, а потом приобретают их на сайтах самих продавцов. Соответственно, «Яндекс» зарабатывает фактически на рекламе таких товаров, но мало что получает от их продажи.
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