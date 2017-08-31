Новый гендиректор Uber допустил проведение IPO через полтора-три года

Первичное размещение Uber может состояться через 18–36 месяцев, заявил новый гендиректор сервиса Дара Хосровшахи. Он заявил это на встрече с коллективом компании в Сан-Франциско, пишет The Washington Post со ссылкой на сотрудника, присутствовавшего на этой встрече. Хосровшахи говорил о возможном IPO без определенности, добавил собеседник издания, он говорил, что решение будет принято по обстоятельствам.

Совет директоров Uber утвердил Хосровшахи гендиректором 20 августа, до этого 48-летний топ-менеджер 12 лет руководил туроператором Expedia.

Основатель сервиса Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора Uber 21 июня после серии скандалов и отставки нескольких топ-менеджеров. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. Ранее сообщалось, что компания на протяжении многих лет использовала специальную программу, которая не позволяла полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси, избегая таким образом проверок. Частные инвесторы оценивают Uber в $68 млрд, это самый дорогой стартап Силиконовой долины последнего десятилетия, однако в последнее время компанию преследуют проблемы. Так, Uber судится с Google, который обвинил сервис по вызову такси в краже наработок для самоуправляющегося автомобиля. 29 августа Uber подтвердил, что Минюст США проверяет информацию о том, что несколько топ-менеджеров компании могли давать взятки иностранным чиновникам, компания сотрудничает со следствием.