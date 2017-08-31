«Я тот, кого называют профессиональным управленцем»
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Дара Хосровшахи станет новым гендиректором Uber, подтвердила 30 августа компания информацию, которая несколько дней гуляет в виде слухов. Новость вызвала прилив энтузиазма у ряда акционеров компании, пишет FT. Один из них заметил, что у Хосровшахи хороший подход к корпоративной культуре и опыт удачного руководства бизнесом. Второй признался, что передумал теперь продавать имеющийся у него пакет Uber.
Хосровшахи получит под руководство глобальный концерн с 15 000 сотрудников, который до сих пор глубоко убыточен, пишет WSJ. В прошлом году убыток – более $3 млн, за полгода до этого – около $1,4 млрд. Зато выручка продолжает расти. Во II квартале она составила $1,75 млрд (на 17% больше, чем в I квартале). А за весь прошлый год – $6,5 млрд.
Выручка возглавляемого Хосровшахи 12 лет онлайн-турагентства Expedia за прошлый год – $8,77 млрд, что на 31% больше, чем годом раньше; чистая прибыль – $281,8 млн, что на 63% ниже прошлогоднего показателя. Поиск нового гендиректора занял всего два месяца – довольно небольшое время для компании такого масштаба. Обычно считается хорошо, если справляются за 3–5 месяцев, уверяли рекрутеры, опрошенные WSJ. Но теперь Хосровшахи самому придется нанимать новых топ-менеджеров, включая директоров по финансам, маркетингу и операционного директора.
Дуг Мак, гендиректор ритейлера спорттоваров Fanatics, в совете которого заседает Хосровшахи, доволен: «Он понимает, как технологии ускоряют все, что вы делаете в бизнесе. И он очень ладит с вопросами [корпоративной] культуры» (цитата по WSJ).
Прошлым летом Expedia объявила, что более половины его персонала – женщины, средняя заработная плата их и мужчин одинакова, пишет Techcrunch. Хосровшахи заметил, что в управляющем звене женщин всего треть, и обещал установить баланс и там.
После сотрясавших Uber скандалов такой подход как нельзя кстати. К тому же он не является креатурой ни Каланика (тот хотел на этот пост гендиректора GE Джеффри Иммелта), ни борющегося против него венчурного фонда Benchmark, пишет интернет-ресурс Recode. Правда, у Expedia есть все-таки связи с Benchmark: ее основатель Рик Бартон – партнер этого фонда.
По характеру Хосровшахи абсолютная противоположность Каланика, отмечают собеседники Reuters: спокойный, сдержанный, он не станет вызывать к себе сотрудника, чтобы накричать на него. «Феноменальный лидер – из тех, за кем люди идут в горящие дома», – хвалил его Recode бывший топ-менеджер Expedia Берке Нортон. Glassdoor дает ему один из самых высоких рейтингов одобрения руководства – 93%, отмечает Business Insider.
Хосровшахи не новичок в сфере работы Uber, отмечает Recode: Expedia работала с прокатами машин и такси, чтобы доставить путешественников в нужную точку.
Имеет он и опыт войны с Google, пишет Techcrunch. Expedia была среди заявителей, чьи претензии кончились наказанием для Google – штрафом от Еврокомиссии в $2,7 млрд. Поисковый алгоритм Google выдавал в первых строках аффилированные с интернет-гигантом сервисы. Uber, наоборот, судится с Google в роли ответчика: истец утверждает, что Uber украл его разработки для самоуправляющегося автомобиля (очередное судебное заседание назначено на октябрь).
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