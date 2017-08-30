Uber назначил новым гендиректором топ-менеджера Expedia

Совет директоров Uber утвердил в качестве нового гендиректора кандидатуру Дара Хосровшахи, говорится в заявлении компании. До этого 48-летний топ-менеджер 12 лет руководил туроператором Expedia. В сообщении его называют лучшим управленцем, который «построит продукты мирового класса».

Ранее о вероятном назначении Хосровшахи писали The New York Times и Reuters. По данным NYT, в качестве кандидатов на пост главы Uber также рассматривались экс-руководитель General Electric Джеффри Иммельт и гендиректор Hewlett Packard Маргарет Уитмен.

Основатель сервиса Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора Uber 21 июня после серии скандалов и отставки нескольких топ-менеджеров. На его уходе настаивали пять основных инвесторов Uber. Ранее сообщалось, что компания на протяжении многих лет использовала специальную программу, которая не позволяла полицейским и чиновникам контрольных ведомств заказывать такси, избегая таким образом проверок.