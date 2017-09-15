ФАС считает, что слияние «Яндекс.Такси» и Uber не приведет к монополизации

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает, что объединение бизнесов «Яндекса» и Uber не приведет к монополизации рынка такси. «Мы позитивно относимся к этой сделке. Учитывая, что больше 10 компаний работают на этом рынке, не произойдет монополизации рынка при таком слиянии, мы это видим. Но поскольку это связано с цифровыми технологиями, возможно, будет выдано предписание», — сказал Артемьев.

Он отметил, что сделка не потребует согласования правительственной комиссии по иностранным инвестициям. «Там не требуется этого делать, не тот рынок», — сказал руководитель ФАС.

В июле два крупнейших сервиса по вызову водителей — «Яндекс.Такси» и Uber — заявили об объединении бизнесов в России и ряде стран СНГ, включая Казахстан и Белоруссию. Официальная причина — вместе развиваться легче и перспективнее. Вероятная — кризис в глобальном Uber, вызванный чередой скандалов и обвинений в адрес компании.