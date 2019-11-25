«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг газом
«Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение».
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала решения и потребовала их полной отмены. Кроме того, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 г. Вместе с тем Украина начала процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» этих средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.
31 декабря 2019 г. заканчивается контракт на транзит газа через Украину. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях транзита. «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. 18 ноября компания предложила «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. По условиям сделки стороны должны отказаться от претензий друг к другу в международном арбитраже, также должно быть отменено «решение антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».
Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.