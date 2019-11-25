Бизнес

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг газом

Ведомости
Ведомости

«Нафтогаз» готов принять от «Газпрома» газ вместо денег в счет выплаты долга по решению Стокгольмского арбитража, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение».

Юрий Витренко
Исполнительный директор «Нафтогаза»

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала решения и потребовала их полной отмены. Кроме того, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 г. Вместе с тем Украина начала процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» этих средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

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31 декабря 2019 г. заканчивается контракт на транзит газа через Украину. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях транзита. «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. 18 ноября компания предложила «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. По условиям сделки стороны должны отказаться от претензий друг к другу в международном арбитраже, также должно быть отменено «решение антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

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