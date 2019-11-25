«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг газом

31 декабря 2019 г. заканчивается контракт на транзит газа через Украину. Сейчас стороны ведут переговоры об условиях транзита. «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. 18 ноября компания предложила «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. По условиям сделки стороны должны отказаться от претензий друг к другу в международном арбитраже, также должно быть отменено «решение антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».