«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа

Общая сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд. Около $3 млрд (с учетом накопившихся пеней за просрочку) «Нафтогазу» в качестве компенсации присудил в 2018 г. стокгольмский арбитраж. «Газпром» отказывается исполнять и оспаривает это решение. Еще около $7 млрд (штраф и пени за неоплату с 2016 г.) с российской компании рассчитывает взыскать Антимонопольный комитет Украины. В начале ноября исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко сообщил, что в стокгольмский арбитраж передан новый иск к «Газпрому» еще на $12,2 млрд.