«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Этот законопроект приводит украинское законодательство в соответствие с европейским, которое предусматривает, что компании, занимающиеся добычей и транзитом газа, должны быть независимы друг от друга. В таком случае «Газпром» должен будет заключить соглашение о транзите газа не с «Нафтогазом», как это было раньше, а независимым оператором, который Украина может не успеть создать до 1 января.