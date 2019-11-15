«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил надежду, что Верховная рада сегодня сможет разблокировать законопроект об изменениях в сфере транспортировки газа. Об этом он написал в своем Facebook. Накануне президент России Владимир Путин предупредил о риске прекращения транзита газа через Украину в случае его принятия.
Этот законопроект приводит украинское законодательство в соответствие с европейским, которое предусматривает, что компании, занимающиеся добычей и транзитом газа, должны быть независимы друг от друга. В таком случае «Газпром» должен будет заключить соглашение о транзите газа не с «Нафтогазом», как это было раньше, а независимым оператором, который Украина может не успеть создать до 1 января.
Путин сказал, что Россия готова заключить соглашение с Украиной по любому законодательству, «но не все от нас зависит». Он также отметил, что ситуацию обостряют неурегулированные взаимные иск «Нафтогаза» ии «Газпрома». Коболев на это ответил, что «Нафтогаз» не подавал никаких новых исков против «Газпрома», а только защищался против исков российской компании.
Срок действия контракта на транзит российского газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 г. Стороны до сих пор не договорились о его продлении. Очередные переговоры пройдут в конце ноября.