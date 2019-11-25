Состояние владельца LVMH выросло на $1 млрд после объявления о покупке Tiffany
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно выросло на $1,1 млрд после объявления о покупке бренда люксовых украшений Tiffany & Co, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time на 16.20 мск. Арно занимает третье место в списке богатейших людей мира с состоянием в $106 млрд.
LVMH купит Tiffany за $16,2 млрд, или $135 за акцию. Компании объявили о заключении окончательного соглашения в понедельник. Закрыть сделку планируется в середине 2020 г.
Это крупнейшее приобретение для LVMH. Покупка Tiffany позволит французской компании укрепить позиции в ювелирном деле и увеличить присутствие в США. В портфеле LVMH есть еще один ювелирный бренд – Bulgari, который она купила в 2011 г. за $5,2 млрд.
О переговорах LVMH и Tiffany стало известно в конце октября. Тогда LVMH предложила купить ювелирный бренд за $14,5 млрд, или $120 за акцию. Tiffany это предложение не устроило – по информации Reuters, она просила заплатить по $140 за акцию.