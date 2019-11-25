Состояние владельца LVMH выросло на $1 млрд после объявления о покупке Tiffany

Это крупнейшее приобретение для LVMH. Покупка Tiffany позволит французской компании укрепить позиции в ювелирном деле и увеличить присутствие в США. В портфеле LVMH есть еще один ювелирный бренд – Bulgari, который она купила в 2011 г. за $5,2 млрд.