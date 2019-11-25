Министр энергетики Украины выступил против отказа от исков к «Газпрому»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выступил против отказа Украины от судебных исков к «Газпрому», сообщает ТАСС. По его словам, условия, полученные от «Газпрома» об «отказе от всех арбитражей», абсолютно неприемлемы.
Оржель также назвал невыгодным для Украины краткосрочный контракт на транзит газа на год и отметил преимущества долгосрочного соглашения. «Долгосрочный контракт дает возможность привлечь долгосрочные дешевые деньги на обновление инвестиций, на соответствующие нужды, на прокачку газа», – пояснил он на пресс-конференции. По словам министра, подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца 2019 г. является абсолютным приоритетом для Украины.
31 декабря 2019 г. заканчивается контракт на транзит газа через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» ведут переговоры об условиях транзита. Российская компания ранее заявляла о готовности снизить тарифы на поставку газа. 18 ноября компания предложила «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. По условиям сделки стороны должны отказаться от претензий друг к другу в международном арбитраже, также должно быть отменено «решение антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Сегодня, 25 ноября, исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что «Нафтогаз» готов принять от «Газпрома» газ вместо денег в счет выплаты долга по решению Стокгольмского арбитража. Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.