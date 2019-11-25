Бизнес

Министр энергетики Украины выступил против отказа от исков к «Газпрому»

Ведомости
Ведомости

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выступил против отказа Украины от судебных исков к «Газпрому», сообщает ТАСС. По его словам, условия, полученные от «Газпрома» об «отказе от всех арбитражей», абсолютно неприемлемы.

Оржель также назвал невыгодным для Украины краткосрочный контракт на транзит газа на год и отметил преимущества долгосрочного соглашения. «Долгосрочный контракт дает возможность привлечь долгосрочные дешевые деньги на обновление инвестиций, на соответствующие нужды, на прокачку газа», – пояснил он на пресс-конференции. По словам министра, подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца 2019 г. является абсолютным приоритетом для Украины.

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить стокгольмские долги газом

Но отказываться от судебных претензий Украина не готова
Бизнес

31 декабря 2019 г. заканчивается контракт на транзит газа через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» ведут переговоры об условиях транзита. Российская компания ранее заявляла о готовности снизить тарифы на поставку газа. 18 ноября компания предложила «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. По условиям сделки стороны должны отказаться от претензий друг к другу в международном арбитраже, также должно быть отменено «решение антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Сегодня, 25 ноября, исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что «Нафтогаз» готов принять от «Газпрома» газ вместо денег в счет выплаты долга по решению Стокгольмского арбитража. Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.