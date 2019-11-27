МВД хочет заочно арестовать бывшего партнера Магомедовых

По информации газеты, Каплан познакомился с Магомедовыми в середине 1990-х, когда купил долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал приобретенный в 1995 г. братьями московский банк «Диамант». Лицензию у последнего ЦБ отозвал в июне 2001 г. из-за «недостоверных отчетных данных». По информации «Коммерсанта», следствие считает, что в последние годы Каплан был теневым финансистом Магомедовых. Один из вменяемых в вину бизнесмену эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 г. В то время Каплан был председателем совета директоров ООО «Интэкс», входящей в группу «Сумма». Эта компания выполняла работы по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена». Следствие считает, что Магомедовы, Каплан и бывший руководитель «Интэкс» Артур Максидов похитили из бюджета 650 млн руб.