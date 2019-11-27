МВД хочет заочно арестовать бывшего партнера Магомедовых
Следственный департамент МВД подал в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте экс-совладельца литовского банка Snoras, бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых — Давида Каплана, пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, Каплан сейчас проживает в Израиле, в России ему ранее заочно предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Каплан входил в организованное Магомедовыми преступное сообщество.
Сбор доказательств причастности Каплана к инкриминируемым его подельникам преступлениям следствие закончило на днях. Ходатайство об аресту суд рассмотрит 28 ноября. Ранее Россия объявила Каплана в международный розыск.
По информации газеты, Каплан познакомился с Магомедовыми в середине 1990-х, когда купил долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал приобретенный в 1995 г. братьями московский банк «Диамант». Лицензию у последнего ЦБ отозвал в июне 2001 г. из-за «недостоверных отчетных данных». По информации «Коммерсанта», следствие считает, что в последние годы Каплан был теневым финансистом Магомедовых. Один из вменяемых в вину бизнесмену эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 г. В то время Каплан был председателем совета директоров ООО «Интэкс», входящей в группу «Сумма». Эта компания выполняла работы по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена». Следствие считает, что Магомедовы, Каплан и бывший руководитель «Интэкс» Артур Максидов похитили из бюджета 650 млн руб.
Магомедовы и Максидов были арестованы в марте 2018 г. Им предъявили обвинения в организации преступного сообщества, растрате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК). По информации следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Ущерб от действий бизнесменов следствие оценило в 11 млрд руб. Сейчас фигуранты дела знакомятся с собранными против них материалами (почти 1000 томов). Свою вину они не признали.