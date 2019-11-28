Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС
В феврале этого года «Опора России» пожаловалась Артемьеву на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения и попросила ФАС проверить деятельность сервиса. После этого — в ноябре — ФАС вынесла Booking.com предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Как отмечала служба, условие о паритете, по которому цена на размещение на любом ресурсе не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению конкуренции на рынке.
В новом письме Артемьеву, о котором пишет РБК, «Опора России» указала, что сервису Booking.com был отведен месяц на исполнение требований ФАС, который истекает 12 декабря, однако никаких подвижек бизнес не увидел. Отельеров также смущает и то, что из публичных заявлений сервиса следует, что, по мнению компании, условие о паритете не нарушает антимонопольное законодательство.
ФАС подтвердило получение письма. Российская пресс-служба Booking.com отказалась уточнить, выполнит ли предупреждение ФАС. Головная компания Booking Holdings на запрос РБК не ответила.