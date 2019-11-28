Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС

В феврале этого года «Опора России» пожаловалась Артемьеву на то, что Booking.com навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения и попросила ФАС проверить деятельность сервиса. После этого — в ноябре — ФАС вынесла Booking.com предупреждение, потребовав исключить из соглашений с российскими компаниями, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен. Как отмечала служба, условие о паритете, по которому цена на размещение на любом ресурсе не может быть ниже, чем на Booking, приводит к ограничению конкуренции на рынке.