ФАС обязала Booking перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала сервис бронирования Booking.com (юрлицо Booking.com B.V.) в течение месяца исключить из соглашений с российскими компаниями пункт о предоставлении лучшей цены, говорится в сообщении ведомства.
«Применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе – онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке», – пояснила ФАС.
В феврале общественная организация «Опора России» написала письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву. В нем она выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила проверить деятельность Booking.com. В частности, в письме говорилось, что сервис, чья доля на рынке достигает 70%, навязывает невыгодные условия партнерства за счет доминирующего положения.
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