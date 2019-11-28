«Аэрофлот» предложил создать компанию для борьбы с птицами в аэропортах

Борьба с птицами в аэропортах требует индивидуального подхода в каждом отдельном случае, отметил Нельга. «Не бывает единого решения всех проблем, не существует стандартных методов или набора процедур, которые являются лучшими для всех ситуаций», – подчеркнул он. В России же, по словам специалиста, применяются стандартные меры. Например, все аэропорты обязаны косить траву. Однако эта мера не всегда является эффективной, потому что чайки, к примеру, наоборот, боятся именно высокой травы, пояснил Нельга.