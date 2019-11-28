«Аэрофлот» предложил создать компанию для борьбы с птицами в аэропортах
«Аэрофлот» предложил создать специальную компанию, специализирующуюся на борьбе с птицами в аэропортах. Предложение содержится в докладе главного специалиста департамента управления безопасностью полетов авиакомпании Игоря Нельги. По его словам, такая компания могла бы быть создана при поддержке Минтранса и Росавиации. В пример он привел канадскую Hawreye’s Canadian, которая предоставляет аэропортам в случае необходимости специалистов и тренированных животных – орлов, ястребов, соколов, сов и собак.
Борьба с птицами в аэропортах требует индивидуального подхода в каждом отдельном случае, отметил Нельга. «Не бывает единого решения всех проблем, не существует стандартных методов или набора процедур, которые являются лучшими для всех ситуаций», – подчеркнул он. В России же, по словам специалиста, применяются стандартные меры. Например, все аэропорты обязаны косить траву. Однако эта мера не всегда является эффективной, потому что чайки, к примеру, наоборот, боятся именно высокой травы, пояснил Нельга.
Кроме того, ни в одном из аэропортов России не применяются новые технологии международного опыта по использованию радиолокационной системы для обнаружения и прогнозирования появления птиц в реальном времени. Назрела необходимость создавать подобные системы в России и использовать их хотя бы в крупных аэропортах, считает Нельга.
Специалист «Аэрофлота» также призвал совершенствовать нормативные акты, касающиеся регулирования живой природы в аэропортах. Например, по его мнению, на законодательном уровне нужно установить зоны ответственности главных операторов аэропортов за орнитологическое обеспечение полетов.