«Аэрофлот» перестанет предупреждать по SMS о начале посадки
«Аэрофлот» со 2 декабря перестанет оповещать пассажиров с помощью SMS-сообщений о начале посадки на рейс, сообщается на сайте авиакомпании. Теперь уведомления будут рассылаться только в случае изменения расписания – задержки, переноса или отмены рейса. С чем связаны изменения, «Аэрофлот» не объяснил.
Авиакомпания напомнила, что регистрация пассажиров на ее рейсы заканчивается за 40 мин. до вылета, а посадка на борт – за 20 мин. Следить за информацией о начале посадки можно на информационных табло в аэропорту.
Ранее «Аэрофлот» закрыл бесплатный доступ в бизнес-залы некоторых региональных аэропортов владельцам золотых и платиновых бонусных карт с билетами эконом-класса. Причиной стало то, что аэропорты отказались снижать стоимость обслуживания пассажиров.