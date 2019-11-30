«Аэрофлот» перестанет предупреждать по SMS о начале посадки

«Аэрофлот» со 2 декабря перестанет оповещать пассажиров с помощью SMS-сообщений о начале посадки на рейс, сообщается на сайте авиакомпании. Теперь уведомления будут рассылаться только в случае изменения расписания – задержки, переноса или отмены рейса. С чем связаны изменения, «Аэрофлот» не объяснил.