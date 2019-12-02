Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы
Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка недвижимости. В пресс-службе LVMH на запрос газеты не ответили.
Эксперты оценивают стоимость объекта в пределах $30 тыс. за 1 кв. м. Таким образом, инвестиции LVMH могли составить $45 млн, или 2,8 млрд руб. по текущему курсу, пишет «Коммерсантъ». По словам директора отдела торговой недвижимости CBRE Марины Малахатько, сделка может входить в глобальную стратегию группы. В перспективе это позволит увеличить капитализацию недвижимости в Столешниковом переулке и продать объекты с прибылью через семь и более лет, уверена она.
Столешников переулок занял предпоследнюю строчку в ежегодном рейтинге самых дорогих торговых улиц мира Cushman & Wakefield, опубликованном в ноябре. Малахатько отмечает, что за последние два года средняя стоимость аренды помещений в Столешниковом переулке снизилось примерно на 20% — с 250000 до 205000 руб. за 1 кв. м. Средняя стоимость продажи снизилась до $25000 за 1 кв. м.
Основной владелец LVMH – француз Бернар Арно. Он занимает второе место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes: состояние бизнесмена оценивается в $107 млрд. В группу компаний входят 75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Bulgari, Christian Dior, Moet & Chandon и др. 25 ноября LVMH объявила о покупке американской Tiffany за $16,2 млрд. Сделка будет закрыта в середине 2020 г.