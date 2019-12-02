Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы

Эксперты оценивают стоимость объекта в пределах $30 тыс. за 1 кв. м. Таким образом, инвестиции LVMH могли составить $45 млн, или 2,8 млрд руб. по текущему курсу, пишет «Коммерсантъ». По словам директора отдела торговой недвижимости CBRE Марины Малахатько, сделка может входить в глобальную стратегию группы. В перспективе это позволит увеличить капитализацию недвижимости в Столешниковом переулке и продать объекты с прибылью через семь и более лет, уверена она.