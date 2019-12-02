Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%

В пресс-службе крупнейшего оператора фискальных данных России – «Платформы ОФД» (обрабатывает в режиме онлайн данные более 900 000 касс в России) сообщили, что 29–30 ноября россияне потратили денег на покупки на 11% больше, чем в аналогичный период 2018 г. «Средний чек составил 9510 руб., что на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22–23 ноября), и на 14% ниже, чем в дни распродаж «черной пятницы» 2018 г.», – уточнили в пресс-службе. Число покупок при этом увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 г.