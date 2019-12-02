Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%
Россияне за три дня распродажи «черная пятница» (29 ноября – 1 декабря) в этом году потратили в интернет-магазинах 22,3 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2018 г., передает ТАСС со ссылкой на заявление президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова. По его словам, «общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд».
Наибольшим спросом пользовалась электроника, бытовая техника. Популярны также были бронирование отелей и доставка продуктов. «В акции активно участвуют практически все возрастные группы, наиболее активна молодежь от 25 до 34 лет (25% аудитории)», – сказал Соколов, добавив, что мужчины интересовались скидками больше женщин. «На регионы пришлось 65% аудитории, что в очередной раз доказывает, что «черная пятница» в России прижилась», – заключил он.
В пресс-службе крупнейшего оператора фискальных данных России – «Платформы ОФД» (обрабатывает в режиме онлайн данные более 900 000 касс в России) сообщили, что 29–30 ноября россияне потратили денег на покупки на 11% больше, чем в аналогичный период 2018 г. «Средний чек составил 9510 руб., что на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22–23 ноября), и на 14% ниже, чем в дни распродаж «черной пятницы» 2018 г.», – уточнили в пресс-службе. Число покупок при этом увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом «черной пятницы» 2018 г.
В этом году в России «черная пятница» состоялась в седьмой раз.