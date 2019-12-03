РБК узал о планах «Росатома» стать совладельцем группы «Дело»

Финансировать покупку группой «Дело» контрольного пакета «Трансконтейнера» госкорпорация не намерена, пишет РБК. Шишкарев говорил, что собирается рассчитаться за «Трансконтейнер» за счет собственных средств денег и кредита Сбербанка в 36,5 млрд руб. «Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании сеть более чем из 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии, в парке – 27 819 фитинговых платформ и 74 118 контейнеров.