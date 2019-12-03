РБК узал о планах «Росатома» стать совладельцем группы «Дело»
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы компаний (ГК) «Дело», которая на прошлой неделе выиграла аукцион на покупку контрольного пакета акций «Трансконтейнера», сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. «Росатом» может получить 30% в ООО «УК Дело», головной компании группы.
По информации РБК, сделка между владельцем ГК «Дело» Сергеем Шишкаревым и «Росатомом» будет организована в формате допэмиссии «УК Дело». Закрыть сделку планируется до конца года, и в совет директоров «УК Дело» войдут два представителя госкорпорации. Один из источников РБК поясняет, что партнерство с группой «Дело» позволит «Росатому» получить «логистические компетенции», необходимые для развития Северного морского пути (СМП). Госкорпорация является инфраструктурным оператором развития СМП.
Финансировать покупку группой «Дело» контрольного пакета «Трансконтейнера» госкорпорация не намерена, пишет РБК. Шишкарев говорил, что собирается рассчитаться за «Трансконтейнер» за счет собственных средств денег и кредита Сбербанка в 36,5 млрд руб. «Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании сеть более чем из 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии, в парке – 27 819 фитинговых платформ и 74 118 контейнеров.
Развитие Северного морского пути — один из приоритетов развития Россия, прописанных в указе президента Владимира Путина о национальных целях развития. К 2024 г. размер грузоперевозок по СМП должен вырасти до 80 млн т против 20 млн т в 2018 г.