РЖД продала «Трансконтейнер» почти в два раза дороже стартовой цены

Заявиться на торги могли не все. У претендента должно было быть не менее 5000 грузовых вагонов или контейнерный терминал (терминалы) с совокупным объемом переработки по итогам 2018 г. не менее 50 000 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Либо доля в размере более 20% акций «Трансконтейнера». К участию не допускались те, у кого среди совладельцев есть иностранцы (с долей выше 25%) и российские органы власти (выше 30%), а также те, кто специализируется на морских грузоперевозках (более 50% выручки). Необходимо было также внести задаток в размере 3,6 млрд руб.