РЖД продала «Трансконтейнер» почти в два раза дороже стартовой цены
В Москве 27 ноября состоялся аукцион по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» (6,95 млн шт.), принадлежавших «дочке» РЖД – Объединенной транспортно-логистической компании. Победителем была признана компания «Дело-центр», входящая в группу «Дело» Сергея Шишкарева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник и подтвердил источник «Ведомостей», близкий к одному из участников аукциона. Позже эту информацию подтвердил заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков, сообщает ТАСС. Компания предложила 60,3 млрд руб. при стартовой цене пакета 36,159 млрд руб.
Шаг аукциона составлял 200 млн руб. (первый выравнивающий – 141 млн руб.). Торги оказались ожесточенными и длились около 40 минут. За актив боролись три компании – помимо группы «Дело» это были «Енисей капитал» совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Первая грузовая компания Владимира Лисина. «Енисей капитал» уже владеет 24,74% «Трансконтейнера». Все они ранее получили одобрение от ФАС. Второй по величине акционер «Трансконтейнера» – ВТБ, которому принадлежит 24,84% (имеет форвардный контракт с «Енисей капиталом», сообщали «Интерфакс» и Reuters). «ВТБ капитал» выступал организатором аукциона.
Заявиться на торги могли не все. У претендента должно было быть не менее 5000 грузовых вагонов или контейнерный терминал (терминалы) с совокупным объемом переработки по итогам 2018 г. не менее 50 000 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Либо доля в размере более 20% акций «Трансконтейнера». К участию не допускались те, у кого среди совладельцев есть иностранцы (с долей выше 25%) и российские органы власти (выше 30%), а также те, кто специализируется на морских грузоперевозках (более 50% выручки). Необходимо было также внести задаток в размере 3,6 млрд руб.
«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании сеть из более 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии, в парке – 27 819 фитинговых платформ и 74 118 контейнеров. В 2018 г. «Трансконтейнер» получил 9,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при выручке почти 77 млрд руб.
Акции «Трансконтейнера» торгуются на Московской бирже. С 7 августа, когда были объявлены условия будущего аукциона, они подорожали на 25,3% – с 6995 до 8765 руб. за штуку 27 ноября по состоянию на 14.25 мск, а рыночная стоимость выставленного на аукцион пакета достигла 60,89 млрд руб.
РЖД планирует закрыть сделку по продаже доли в «Трансконтейнере» победителю аукциона до конца 2019 г., говорил заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков. Но это еще не все потенциальные расходы победителя. Ему придется выставить оферту остальным акционерам. Теоретически группе «Дело» придется потратить еще около 60 млрд руб., если на оферту откликнутся все без исключения совладельцы «Трансконтейнера».
Покупка «Трансконтейнера» обеспечит синергию активам группы «Дело», комментирует директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. У группы есть два терминала в Новороссийске, включая контейнерный, а также опыт контейнерных перевозок.
Для «Енисей капитала» участие в капитале «Трансконтейнера» – сугубо финансовые инвестиции, считает Смирнов. В транспортной сфере у компании есть только один актив – терминал в Находке, к тому же он специализируется на перевалке угля и металлов. Хоть «Енисей капитал» и не победил в аукционе, но не останется внакладе: компания сможет с хорошей прибылью продать свои акции в рамках оферты. Акции «Трансконтейнера» достались ей примерно на 70% дешевле, чем группе «Дело», отмечает эксперт.
Для Первой грузовой компании (ПГК) покупка «Трансконтейнера» тоже дала бы синергетический эффект, говорит Смирнов. «Это один из крупнейших в России железнодорожных операторов, но у него нет контейнеров. С «Трансконтейнером» у компании появилась бы возможность предлагать своим клиентам комплексную услугу и перевозить все, что им необходимо», – поясняет он. Интерес ПГК к этому сегменту связан и с его перспективами, считает Смирнов: рынок перевозок вагонами стагнирует, а контейнерные перевозки ежегодно растут на 15–20%. «Трансконтейнер» обеспечил бы синергию и другим активом Лисина – UCL Holding, у которой есть контейнерный терминал в Санкт-Петербурге, отмечает эксперт.
Представитель «Енисей капитала» не стал комментировать итоги аукциона. Решение о дальнейших шагах будет принято после оферты, в которой компания планирует участвовать, отметил он. «Мы считаем конечную цену за данный актив экономически нецелесообразной, поэтому сошли раньше на торгах, – сообщил «Ведомостям» представитель ПГК. – Считаем важным сейчас сконцентрироваться на выполнении инвестиционных планов ПГК и задач стратегии», – добавил он. «Ведомости» ожидают комментарий представителя группы «Дело».