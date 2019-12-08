Основанный Кудриным Комитет гражданских инициатив лишился финансирования

Сотрудникам фонда уже вручили уведомления о сокращении, рассказали собеседники РБК. По словам одного из них, из нескольких десятков человек, которые сейчас работают в «Диалоге», останутся исполняющий обязанности директора (Леонид Бурмистров), юрист и еще пара сотрудников. При этом о ликвидации фонда или КГИ речи не идет, уточнили источники. «Но фактически тем самым завершается эпоха КГИ. С несколькими людьми фонд не будет работать, он будет переведен в режим Hold», — сказал один из собеседников РБК.