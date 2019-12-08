Основанный Кудриным Комитет гражданских инициатив лишился финансирования
Основанный председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным фонд «Диалог» в ближайшие два месяца сократит 60-70% сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на источники. «Диалог» (раньше назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) был создан для поддержки проектов Комитета гражданских инициатив (КГИ).
Причиной такого решения, по данным РБК стало, сокращение финансирования от главного спонсора фонда — «Норникеля». Помимо сокращения штата в фонде «Диалог» будет также закрыто большинство программ КГИ, отмечает издание.
Сотрудникам фонда уже вручили уведомления о сокращении, рассказали собеседники РБК. По словам одного из них, из нескольких десятков человек, которые сейчас работают в «Диалоге», останутся исполняющий обязанности директора (Леонид Бурмистров), юрист и еще пара сотрудников. При этом о ликвидации фонда или КГИ речи не идет, уточнили источники. «Но фактически тем самым завершается эпоха КГИ. С несколькими людьми фонд не будет работать, он будет переведен в режим Hold», — сказал один из собеседников РБК.
Комитет гражданских инициатив представляет собой сообщество экспертов, которое с 2017 г. работает при поддержке фонда «Диалог». КГИ был создан Кудриным в 2012 г. занимается популяризацией идеи модернизации страны и укрепления демократических институтов, говорится на его сайте. Комитет реализует 14 программ — от «Университета КГИ» до «Открытой полиции». По данным РБК, после сокращения финансирования останутся только три программы — «Школа городских компетенций», «Муниципальная карта России: точка роста» и «Городской конструктор».
Пресс-служба «Норникеля» заявила РБК, что компания продолжает сотрудничать с фондом «Диалог» и сейчас обсуждает программы на следующий год. Собеседники издания связывают сокращение финансирование с тем, что «Норникель» не устроила заявка, поданная «Диалогом» на 2020 г.