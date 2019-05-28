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Эксперты КГИ придумали, как реформировать систему трудоустройства инвалидов

Комитет гражданских инициатив придумал, как повысить занятость и социальное положение инвалидов. Как отмечается в докладе организации, который она подготовила совместно с «Левада-центром», на обычных предприятиях могут трудиться от 2% до 10% граждан с инвалидностью, однако 50–60% из них могут работать на специально созданных для них предприятиях. Для этого в государственных целевых программах по улучшению условий жизни инвалидов нужно поручить специальным образовательным учреждениям обучать инвалидов востребованным на рынке труда профессиям, а центрам занятости населения – следить за тем, чтобы на предприятиях резервировались рабочие места для инвалидов.

В России 12,1 млн человек, которым официально присвоен статус инвалида, а с проблемой людей ограниченного здоровья и инвалидности сталкивается каждая пятая семья, выяснил «Левада-центр». Взрослого члена семьи с инвалидностью в своем составе имеют 13% семей, у еще 3% семей есть дети-инвалиды.

По данным «Левада-центра», у трети таких семей едва хватает денег на питание и одежду. Средний ежемесячный доход семей, где есть инвалиды, – около 37 000 руб., что на 4000 руб. меньше, чем у других семей. Число инвалидов, которые нашли себе заработок, в течение шести прошедших лет непрерывно сокращается. В 2018 г. их насчитывалось более 1600 человек, шесть лет назад их было почти в полтора раза больше, отмечается в докладе.