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Эксперты КГИ придумали, как реформировать систему трудоустройства инвалидов

Ведомости
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Комитет гражданских инициатив придумал, как повысить занятость и социальное положение инвалидов. Как отмечается в докладе организации, который она подготовила совместно с «Левада-центром», на обычных предприятиях могут трудиться от 2% до 10% граждан с инвалидностью, однако 50–60% из них могут работать на специально созданных для них предприятиях. Для этого в государственных целевых программах по улучшению условий жизни инвалидов нужно поручить специальным образовательным учреждениям обучать инвалидов востребованным на рынке труда профессиям, а центрам занятости населения – следить за тем, чтобы на предприятиях резервировались рабочие места для инвалидов.

В России 12,1 млн человек, которым официально присвоен статус инвалида, а с проблемой людей ограниченного здоровья и инвалидности сталкивается каждая пятая семья, выяснил «Левада-центр». Взрослого члена семьи с инвалидностью в своем составе имеют 13% семей, у еще 3% семей есть дети-инвалиды.

По данным «Левада-центра», у трети таких семей едва хватает денег на питание и одежду. Средний ежемесячный доход семей, где есть инвалиды, – около 37 000 руб., что на 4000 руб. меньше, чем у других семей. Число инвалидов, которые нашли себе заработок, в течение шести прошедших лет непрерывно сокращается. В 2018 г. их насчитывалось более 1600 человек, шесть лет назад их было почти в полтора раза больше, отмечается в докладе.

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Технологии
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Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Ведомости
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Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

С новым процессором производительность устройства по сравнению с прошлым поколением выросла вдвое, отмечает компания. iPod Touch впервые получил поддержку дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime. Кроме того, пользователи iPod Touch получат доступ к игровому сервису Apple Arcade, который будет запущен осенью.

Компания впервые выпустила версию с 256 Гб встроенной памяти и убрала из линейки модель с 64 Гб памяти: теперь можно купить iPod Touch с 32, 128 или 256 Гб хранилища. Устройство представлено в шести цветах.

iPod Touch уже доступен для заказа на сайте Apple и «позже на этой неделе» появится в магазинах. В России минимальная версия устройства с 32 Гб памяти будет стоить 18 990 руб., с 128 Гб – 28 190 руб., а с 256 Гб – 37 390 руб.

Что Apple показала на презентации в 2018 году

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АФК «Система» может выкупить долю ЛСР в проекте на территории ЗиЛа

Ведомости
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АО «Лидер-инвест» подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу на покупку 50% долей в ООО «Развитие», пишет РБК со ссылкой на сообщение ФАС. Там сказано, что в случае закрытия сделки ее доля в компании составит 100%.

ООО «Развитие» в декабре 2015 г. купило на торгах 100% долей в фирме ООО «ЗиЛ-Юг» за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводская. На этой территории можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330 000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113 000 кв. м – социальные объекты.

На сегодняшний день «Развитие» в равных долях принадлежит структуре группы ЛСР и «Лидер-инвесту». В этом году АФК «Система» продала 51% «Лидер-инвеста» группе «Эталон», но сама выкупила в последней 25%, став ее крупнейшим акционером.

Представитель АФК «Система» перенаправил вопрос «Ведомостей» в «Эталон». Там от комментариев отказались. Представитель ЛСР сообщил, что группа, будучи публичной компанией, не вправе комментировать рыночные слухи и гипотетические сделки. Два источника, близкие к владельцам ООО «Развитие», уверяют, что на данный момент никакой сделки между сторонами нет, а ходатайство в ФАС подано на случай, если компании решат вступить в переговоры. В прошлом году консультанты рассказывали «Ведомостям», что «Лидер-инвест» и сам готов продать свою долю в проекте: компания рассылала инвестиционное предложение потенциальным интересантам. Представитель «Лидер-инвеста» тогда это опровергал.

Политика
Новости

Суд отказал бывшему руководителю ФСИН в условно-досрочном освобождении

Ведомости
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Центральный районный суд Калининграда отказался выпустить по УДО бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе суда.

В июне 2017 г. суд признал Реймера виновным в мошенничестве на 1,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима и 800 000 руб. штрафа. В августе 2018 г. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН о взыскании с Реймера и двух его подчиненных 2,249 млрд руб. солидарно.

Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 г. После его отставки начались проверки закупок ведомством электронных браслетов. По версии следствия, за помощь в хищении денег на закупках Реймер получил 140 млн руб. наличными.

Новости СМИ2
Политика
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Беглов поручил подчиненным бороться с экскурсиями на крышах

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил разобраться с незаконными экскурсиями, которые проводятся на крышах зданий в городе. Об этом он заявил на заседании петербургского правительства.

Он рассказал, что часто видит рекламу об экскурсиях на крышах. «Это значит, что по центру города кто-то водит экскурсии, а кровли у нас металлические. Кроме того, что это опасно, я уверен, что это незаконно», – подчеркнул врио губернатора (цитата по «РИА Новости»).

Председатель жилищного комитета Петербурга Василий Осипов на заседании отметил, что организаторы незаконных экскурсий попадают на крыши домов нелегально, срывая замки. «Пытаемся их вылавливать», – констатировал он.

Беглов призвал комитет заняться этим вопросом и, если необходимо, привлечь к этому МВД. «Если есть такая потребность [в экскурсиях], наверное, это интересно, то это должно быть безопасно и легализовано. Сейчас это какой-то нелегальный бизнес, который наносит вред городскому хозяйству, также подвергает опасности жителей и гостей нашего города», – заключил он. Как передает «Фонтанка», Беглов сказал, что экскурсии ведут к протечкам.

Осипов также отметил, что власти пытаются организовать экскурсии на так называемых башнях противовоздушной обороны в центральной части города. «Обзор нормальный, безопасность нормальная», – сказал он (цитата по ТАСС).

Как пишет петербургское издание «Бумага», не все экскурсии по крышам в городе нелегальны. Организаторы таких экскурсий должны получить разрешение собственника и выполнять требования безопасности, к примеру установить на крышах поручни и выдавать клиентам каски. «Фонтанка» сообщала, что первая легальная крыша открылась в 2017 г. на Лиговском проспекте, 65. По данным издания, управляющая компания провела общее собрание и сдала крышу в аренду.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Напавший на журналиста чиновник из Хакасии пожаловался на него силовикам

Ведомости
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Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал заявление в правоохранительные органы после того, как напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР). Зайцев обвинил журналиста в публичном оскорблении представителя власти, заявил чиновник телеканалу 360.

«Он просит привлечь корреспондента к ответственности по ст. 319 УК РФ – оскорбление представителя власти», – уточнил представитель СКР. По его словам, проверка по заявлению чиновника займет не менее трех дней. Ранее сам Зайцев стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Дело против Зайцева было возбуждено после того, как «Россия 24» опубликовала видеозапись сюжета для программы «Дежурная часть». На ней видно, как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и вытолкнуть его из кабинета. По словам Литомина, он хотел спросить у чиновника, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях». Во время конфликта Зайцев опрокинул журналиста на пол.

27 мая президиум генсовета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак назвал поведение хакасского чиновника «неадекватным и неприемлемым», а сам инцидент – приступом «белой чиновничьей горячки».

Политика
Новости

Посол России в Сербии потребовал освободить задержанного в Косове россиянина

Ведомости
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Посол России в Сербии Александр Чепурин потребовал освободить задержанного в Косове россиянина Михаила Краснощекова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Чепурин также осудил вторжение полицейских Косова в районы, населенные сербами. МИД России назвал действия косовского спецназа провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения, а также установление контроля над этими районами силовым путем.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косове полицейские задержали россиянина Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Президент Косова Хашим Тачи сказал Associated Press, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. В UNMIK заявили, что в Косове полиция задержала двоих сотрудников миссии ООН. Оба они впоследствии были госпитализированы из-за полученных травм.

Утром 28 мая косовский спецназ начала спецоперацию на севере республики. По словам Вучича, были задержаны 23 человека. Президент Сербии приказал привести военные и полицейские подразделения в полную боевую готовность.

Бизнес
Новости

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Ведомости
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Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК. По информации издания, автопроизводители пожаловались на случаи мошенничества с участием судов. Авторы коллективных жалоб и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко, представляющий интересы автоконцернов, рассказали, что мошенничество осуществляется «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.

По мнению автоконцернов, районные суды Краснодара в случае возврата машины взыскивают с производителей стоимость, в несколько раз превышающую первоначальную цену на автомобиль. Истцы в течение 15 дней после покупки нового автомобиля подают в суд иск с жалобами на дефекты. Интересы владельцев машин представляет местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», отмечает РБК. Судебные экспертизы, которые проводят одни и те же специалисты, выявляют якобы имеющийся производственный дефект. По утверждению автоконцернов, сам истец не приходит и не предоставляет на проверку качества купленный автомобиль. В итоге суды удовлетворяют исковые требования.

«Подобную схему мы наблюдаем с 2016 г., за эти годы уже выработался алгоритм, в том числе по формулировкам исковых заявлений и процессуальному поведению в судах», – рассказала РБК руководитель юридического отдела Hyundai Наталья Моисеева. В пресс-службе Kia изданию подтвердили, что в сотрудничестве с другими концернами подписали обращение к госорганам с просьбой провести проверку. По словам Титаренко, ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей. РБК направил запрос о комментарии в Генпрокуратуру, центр общественных связей ФСБ и в Высшую квалификационную коллегию судей.

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Стиль жизни
Новости

Умер основатель Human Rights Watch

Ведомости
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Американский издатель и правозащитник Роберт Бернштейн, основатель Human Rights Watch, скончался вечером 27 мая в больнице Нью-Йорке, передает The New York Times. Ему было 96 лет. Смерть Бернштейна подтвердил его сын Питер.

Бернштейн родился в Нью-Йорке в 1923 г., в 1944 г. окончил Гарвард. В издательский бизнес он пришел в 1946 г. и до занятия правозащитной деятельностью успел построить там карьеру, возглавив в 1966 г. издательство Random House и проработав на этом посту 25 лет. Под его руководством Random House стало крупнейшим книжным издательством США, а годовая выручка компании выросла с $40 млн to $850 млн, отмечает The New York Times. Бернштейн лично отбирал авторов, с которыми сотрудничало издательство. В Random House печатались, в частности, лауреаты Пулицеровской премии Уильям Стайрон, Джеймс Миченер и Тони Моррисон, а также советские диссиденты Елена Боннэр и Андрей Сахаров.

В 1970-е гг. Бернштейн занялся правозащитной деятельностью, которая связала его с Советским Союзом. В 1976 г. он приезжал в СССР, чтобы познакомиться с представителями диссидентского движения. В 1978 г. он создал неправительственную организацию Helsinki Watch, которая следила за выполнением Советским Союзом условий Хельсинкских соглашений. Впоследствии эта организация была переименована в Human Rights Watch и стала одной из самых влиятельных правозащитных организаций мира. Она занимается расследованием нарушений прав человека, занимается проблемами беженцев, детей, мигрантов и политических заключенных.

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Бизнес
Новости

S7 не стала комментировать отчет Германии о крушении самолета с Филевой

Ведомости
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В S7 Group следят за ходом расследования катастрофы самолета Epic в Германии, в которой погибла совладелица компании Наталия Филева, однако пока оно продолжается, комментировать что-то рано, говорится в сообщении S7 Group.

Авиакатастрофа произошла 31 марта при заходе лайнера на посадку в аэропорту Эгельсбаха под Франкфуртом-на-Майне. На борту шестиместного самолета кроме Филевой был ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун. Все они погибли. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Ранее немецкое Федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета. В документе содержатся показания диспетчеров, свидетелей катастрофы и данные радаров. По данным BFU, за посадкой самолета следили трое сотрудников аэропортовых служб, которые находились в диспетчерской вышке в аэропорту Эгельсбаха. Они увидели самолет, направляющийся к ВПП по диагонали. Диспетчеры дали пилоту указание сделать левосторонний разворот.

Два свидетеля посадки видели, как лайнер пытался совершить левосторонний разворот. В тот момент его крен, по их словам, достиг 30–45 градусов. На половине разворота самолет сделал «нырок» носом, ушел в вертикальное падение и врезался в землю. В BFU уточнили, что полное расследование крушения самолета займет около года.

Погибла совладелица S7 Наталия Филева

Бизнес
Новости

«Роскосмос» раскрыл сумму убытков от аварийных космических запусков

Ведомости
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«Роскосмос» оценил ущерб от аварийных пусков космической техники за девять лет в 35 млрд руб., следует из документации госкорпорации к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в этой отрасли до 2021 г. По данным «Роскосмоса», всего за 2010–2018 гг. произошло 11 аварий.

Почти 20 млрд руб. из этой суммы госпорпорация возместила за счет страхования. Однако не все аварийные запуски были застрахованы, отмечается в материалах «Роскосмоса». Ущерб от них госкорпорация оценила в 10,5 млрд руб., кто будет возмещать его – до сих пор не ясно.

На выплату страховой премии «Роскосмос» в эти годы потратил около 15 млрд руб., из которых 12 млрд было покрыто субсидиями из федерального бюджета. В предстоящие три года «Роскосмосу» нужно еще больше средств из бюджета на страхование запусков ракет космического назначения и спутников системы «Глонасс».

Госкорпорация объяснила, что запланировала 54 запуска ракет космического назначения на общую сумму 259,4 млрд руб. Из этой суммы 41 млрд руб. будет затрачен на транспортировку космических аппаратов на космодром и пусковые услуги. Аварии во время этих работ не покрываются страховкой. В документе «Роскосмос» просит внести изменения в правила страхования, чтобы обеспечить страховым покрытием общий размер затрат на запуск космических аппаратов. Также госкорпорация до 2020 г. запустит 11 космических аппаратов системы «Глонасс» и потратит на выплату страховой премии 8 млрд руб. Этого не хватит, чтобы покрыть страховкой все запуски, следует из документации «Роскосмоса». Госкорпорация оценивает размер возможного ущерба от аварий при таких запусках в 47,5 млрд руб. и просит субсидировать страховку таких пусков из федерального бюджета.

В 2018 г. госкорпорацию возглавил Дмитрий Рогозин. За первый год работы в госкорпорации он заработал более 29,5 млн руб., что превысило его доход в должности вице-премьера на 5 млн руб. В 2019 г. следователи заявили о том, что выявили миллиардные хищения в «Роскосмосе». «По «Роскосмосу» мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», – цитировало «РИА Новости» главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. По словам Бастрыкина, сотрудники выводят средства корпорации за границу, а затем покидают страну. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина и напомнил, что бывший вице-премьер работает там не так давно.

Невеселые старты

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Политика
Новости

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове

Ведомости
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В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время выступления в парламенте, передает телеканал РТРС.

Посольство России в Белграде получило информацию о задержании россиянина, сказала «Интерфаксу» пресс-атташе дипмиссии Маргарита Комиссарова. Сейчас посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

По словам Вучича, всего в Косове и Метохии были задержаны 23 серба и босняка, в основном это сотрудники местной полиции.

Утром 28 мая спецназ Косова провел массовые аресты в районах, населенных этническими сербами, сообщил сербский телеканал РТС. Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай подтвердил на своей странице в Twitter проведение спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью и контрабандой. Директор Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил Associated Press, что действия полиции Косова направлены на запугивание и изгнание сербов. Вучич приказал привести военные и полицейские подразделения в полную боевую готовность.

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