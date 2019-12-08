Общество / Бизнес

Кудрин объяснил сокращение финансирования Комитета гражданских инициатив

Ведомости
Ведомости

Комитет гражданских инициатив (КГИ) продолжит свою работу, несмотря на сокращение финансирования, написал один из его основателей, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Facebook. Однако в следующем году часть проектов КГИ будет закрыта, потому что главный спонсор – «Норникель» отказался их финансировать, пояснил он.

Портфель проектов комитета пересматривается ежегодно, что является нормальным для любой общественной организации, продолжил Кудрин. По его словам, «Норникель» сам выбирает, в каких проектах участвовать. В следующем году компания не будет финансировать программу «Университет КГИ» и Общероссийский гражданский форум. Новые проекты еще не обсуждались, отметил Кудрин.

Сокращение – это всегда неприятно, но КГИ продолжит работу, подчеркнул председатель Счетной палаты. «Сейчас курс – на увеличение числа грантодателей, краудсорсинг. Одновременно оптимизируется и структура управления фондом – часть работ уходит на аутсорсинг», – написал он.

Ранее по теме: Основанный Кудриным Комитет гражданских инициатив лишился финансирования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Норникель» сократил финансирование основанного Кудриным фонда «Диалог», который был создан для поддержки проектов КГИ. В результате, по данным издания, будут сокращены 60–70% сотрудников фонда и закрыты около десятка программ комитета.

В заявлении «Диалога», опубликованном на сайте КГИ, отмечается, что «Норникель» финансировал конкретные программы – некоторые из них завершены, другие стали развиваться самостоятельно. «Поддержка "Норникеля" остается ценной в рамках нескольких проектов, переговоры о которых ведутся, но команда фонда разделяет понимание, что по-настоящему необходимые гражданскому обществу проекты должны опираться на массовую поддержку», – говорится в сообщении.

Сотрудники фонда, проекты которых завершаются, будут сокращены, подтвердил фонд. В соответствии с трудовым законодательством они получат зарплату за два месяца.

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