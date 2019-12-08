Кудрин объяснил сокращение финансирования Комитета гражданских инициатив
Комитет гражданских инициатив (КГИ) продолжит свою работу, несмотря на сокращение финансирования, написал один из его основателей, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Facebook. Однако в следующем году часть проектов КГИ будет закрыта, потому что главный спонсор – «Норникель» отказался их финансировать, пояснил он.
Портфель проектов комитета пересматривается ежегодно, что является нормальным для любой общественной организации, продолжил Кудрин. По его словам, «Норникель» сам выбирает, в каких проектах участвовать. В следующем году компания не будет финансировать программу «Университет КГИ» и Общероссийский гражданский форум. Новые проекты еще не обсуждались, отметил Кудрин.
Сокращение – это всегда неприятно, но КГИ продолжит работу, подчеркнул председатель Счетной палаты. «Сейчас курс – на увеличение числа грантодателей, краудсорсинг. Одновременно оптимизируется и структура управления фондом – часть работ уходит на аутсорсинг», – написал он.
В заявлении «Диалога», опубликованном на сайте КГИ, отмечается, что «Норникель» финансировал конкретные программы – некоторые из них завершены, другие стали развиваться самостоятельно. «Поддержка "Норникеля" остается ценной в рамках нескольких проектов, переговоры о которых ведутся, но команда фонда разделяет понимание, что по-настоящему необходимые гражданскому обществу проекты должны опираться на массовую поддержку», – говорится в сообщении.
Сотрудники фонда, проекты которых завершаются, будут сокращены, подтвердил фонд. В соответствии с трудовым законодательством они получат зарплату за два месяца.