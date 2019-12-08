Кудрин объяснил сокращение финансирования Комитета гражданских инициатив

Комитет гражданских инициатив (КГИ) продолжит свою работу, несмотря на сокращение финансирования, написал один из его основателей, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Facebook. Однако в следующем году часть проектов КГИ будет закрыта, потому что главный спонсор – «Норникель» отказался их финансировать, пояснил он.