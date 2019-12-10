Бизнес

Абрамович отклонил предложение финансиста из США продать «Челси»

Ведомости
Ведомости

Тодд Боэли, бывший президент инвестиционно-консалтинговой компании Guggenheim Partners, в последние недели предложил Роману Абрамовичу купить футбольный клуб «Челси», сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По их словам, Боэли предложил меньше $3 млрд, которые Абрамович хотел бы получить. Но финансист по-прежнему заинтересован в сделке, хотя ему, скорее всего, придется увеличить сумму, сказал один из источников WSJ.

Источник Financial Times подтвердил, что Боэли в ноябре сделал предложение, которое было отклонено как недостаточное, и продолжает интересоваться покупкой «Челси».

Похоже, Абрамович не торопится продавать клуб, хотя за последний год, после того как у него возникли проблемы с продлением британской визы, он получил несколько предложений, но все они были меньше $3 млрд, рассказали WSJ знающие об этом люди. В ноябре The Telegraph также писала, что Абрамович передумал продавать «Челси», поработав с новым тренером Фрэнком Лэмпардом. Газета сообщала со ссылкой на двух «близких партнеров» Абрамовича, что предприниматель очень доволен прогрессом команды под руководством Лэмпарда.

Ранее по теме: The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси» после работы с новым тренером

СМИ дают разную оценку суммы, которую Абрамович хочет выручить за «Челси». WSJ пишет о пороге в $3 млрд, FT – о 3 млрд фунтов ($3,95 млрд), The Telegraph сообщала о 2,5 млрд фунтов ($3,3 млрд).

Боэли – совладелец бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers, который он купил с другими инвесторами в 2012 г. за рекордные $2,15 млрд. Уйдя в 2015 г. из Guggenheim Partners, он создал компанию Eldridge Industries, которая инвестирует в ряд секторов, включая страхование, фаст-фуд, медиа и спорт. Eldridge владеет отелем Beverly Hilton, где проходит церемония награждения «Золотой глобус». У нее есть доли в профессиональной женской баскетбольной команде Los Angeles Sparks, телевизионной продюсерской компании Dick Clark Productions, журналах Billboard и Hollywood Reporter. Об интересе Боэли к английской премьер-лиге стало известно в июле, когда газета Evening Standard сообщила, что он рассматривает возможность покупки «Челси» или «Тоттенхэма».

По словам людей, знакомых с его инвестиционной стратегией, Боэли считает, что ценность прямых трансляций сохранится, несмотря на технологические изменения в телекоммуникационной и медиасферах, пишет WSJ.

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