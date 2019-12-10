Абрамович отклонил предложение финансиста из США продать «Челси»
Тодд Боэли, бывший президент инвестиционно-консалтинговой компании Guggenheim Partners, в последние недели предложил Роману Абрамовичу купить футбольный клуб «Челси», сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По их словам, Боэли предложил меньше $3 млрд, которые Абрамович хотел бы получить. Но финансист по-прежнему заинтересован в сделке, хотя ему, скорее всего, придется увеличить сумму, сказал один из источников WSJ.
Источник Financial Times подтвердил, что Боэли в ноябре сделал предложение, которое было отклонено как недостаточное, и продолжает интересоваться покупкой «Челси».
Похоже, Абрамович не торопится продавать клуб, хотя за последний год, после того как у него возникли проблемы с продлением британской визы, он получил несколько предложений, но все они были меньше $3 млрд, рассказали WSJ знающие об этом люди. В ноябре The Telegraph также писала, что Абрамович передумал продавать «Челси», поработав с новым тренером Фрэнком Лэмпардом. Газета сообщала со ссылкой на двух «близких партнеров» Абрамовича, что предприниматель очень доволен прогрессом команды под руководством Лэмпарда.
СМИ дают разную оценку суммы, которую Абрамович хочет выручить за «Челси». WSJ пишет о пороге в $3 млрд, FT – о 3 млрд фунтов ($3,95 млрд), The Telegraph сообщала о 2,5 млрд фунтов ($3,3 млрд).
Боэли – совладелец бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers, который он купил с другими инвесторами в 2012 г. за рекордные $2,15 млрд. Уйдя в 2015 г. из Guggenheim Partners, он создал компанию Eldridge Industries, которая инвестирует в ряд секторов, включая страхование, фаст-фуд, медиа и спорт. Eldridge владеет отелем Beverly Hilton, где проходит церемония награждения «Золотой глобус». У нее есть доли в профессиональной женской баскетбольной команде Los Angeles Sparks, телевизионной продюсерской компании Dick Clark Productions, журналах Billboard и Hollywood Reporter. Об интересе Боэли к английской премьер-лиге стало известно в июле, когда газета Evening Standard сообщила, что он рассматривает возможность покупки «Челси» или «Тоттенхэма».
По словам людей, знакомых с его инвестиционной стратегией, Боэли считает, что ценность прямых трансляций сохранится, несмотря на технологические изменения в телекоммуникационной и медиасферах, пишет WSJ.