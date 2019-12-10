Абрамович отклонил предложение финансиста из США продать «Челси»

Похоже, Абрамович не торопится продавать клуб, хотя за последний год, после того как у него возникли проблемы с продлением британской визы, он получил несколько предложений, но все они были меньше $3 млрд, рассказали WSJ знающие об этом люди. В ноябре The Telegraph также писала, что Абрамович передумал продавать «Челси», поработав с новым тренером Фрэнком Лэмпардом. Газета сообщала со ссылкой на двух «близких партнеров» Абрамовича, что предприниматель очень доволен прогрессом команды под руководством Лэмпарда.