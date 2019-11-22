The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси» после работы с новым тренером
Бизнесмен Роман Абрамович передумал продавать лондонский футбольный клуб «Челси», поработав с новым тренером Фрэнком Лэмпардом, бывшим игроком клуба. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на двух «близких партнеров» Абрамовича. По их словам, предприниматель очень доволен прогрессом команды под руководством Лэмпарда.
Лэмпард вывел «Челси» на третье место в Английской премьер-лиге, несмотря на то что клубу до лета 2020 г. запрещено проводить трансферы. Источник издания отметил, что Абрамовича интересуют «не столько трофеи, сколько желание быть с молодой командой, играющей в хороший футбол и не стоящей ему состояние».
Еще одна причина – отсутствие реальных предложений о покупке клуба, указывает издание. Последним заинтересованным инвестором газета называет один из ближневосточных консорциумов. Собеседник в консорциуме (его название не указывается) сказал газете, что о желании Абрамовича продать клуб стало известно в начале прошлого года. «Цена в 2,5 млрд фунтов стерлингов не была необоснованной, но реконструкция стадиона «Стэмфорд Бридж» стоила бы нам многих лет переговоров и еще 1,2 млрд фунтов», – пояснил источник.
Абрамович купил футбольный клуб «Челси» в 2003 г. Сообщения о его возможной продаже стали появляться после того, как в 2018 г. Великобритания не продлила бизнесмену инвестиционную визу.
Лэмпард, одна из легенд «Челси», стал главным тренером «Челси» в июле. С ним заключен трехлетний контракт, сумма которого не разглашалась. Лэмпард играл за клуб в 2011–2014 гг. в 648 играх, забив 211 голов. Вместе с «Челси» он несколько раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. Лэмпард входит в Зал славы английского футбола.