The Telegraph: Абрамович передумал продавать «Челси» после работы с новым тренером

Еще одна причина – отсутствие реальных предложений о покупке клуба, указывает издание. Последним заинтересованным инвестором газета называет один из ближневосточных консорциумов. Собеседник в консорциуме (его название не указывается) сказал газете, что о желании Абрамовича продать клуб стало известно в начале прошлого года. «Цена в 2,5 млрд фунтов стерлингов не была необоснованной, но реконструкция стадиона «Стэмфорд Бридж» стоила бы нам многих лет переговоров и еще 1,2 млрд фунтов», – пояснил источник.