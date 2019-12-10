В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Александров сейчас ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения, отметили в компании. «Метрострою» неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание. Компания подчеркнула, что работа сотрудников продолжается, обязательства перед городом будут выполняться.