Бизнес

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Ведомости
Ведомости

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании. Он не появлялся на работе 9 и 10 декабря, связи с ним нет.

Александров сейчас ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения, отметили в компании. «Метрострою» неизвестно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание. Компания подчеркнула, что работа сотрудников продолжается, обязательства перед городом будут выполняться.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, накануне в «Метрострое» прошли обыски. В проведении оперативно-следственных мероприятий участвовали сотрудники ФСБ. В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщили агентству, что не комментируют информацию о задержании Александрова.

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«Метрострой» занимается строительством метро в Петербурге. В начале 2019 г. у компании возникли разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро.

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