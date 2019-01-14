ФНС попросила суд признать банкротом петербургский «Метрострой»

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Генпрокуратура не поддержала законопроекты об оскорблениях власти и фейках

Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты об ответственности за фейк-новости и неуважительные высказывания в отношении представителей и символов власти, сказала сегодня в Госдуме замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерина Артамонова.

«С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», – отметила Артамонова на расширенном заседании думского комитета по информационной политике (цитаты по «Интерфаксу»). Помимо этого в законопроектах не прописаны достаточные критерии внесудебной блокировки сайтов. По ее убеждению, это может повлечь «необоснованное ограничение конституционных прав граждан на свободное распространение информации».

Артамонова не отрицает важность разработки подобных механизмов, но призывает тщательнее разрабатывать такие законопроекты, «чтобы обеспечить соблюдение разумного баланса – и соблюдение конституционных прав граждан, и не допустить подобного рода контент-информации в сетях интернет».

Сегодня же в Госдуме об отрицательных отзывах на законопроекты от лица Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора рассказала директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина. По ее мнению, количество замечаний в отзыве правительства вообще не позволяет поддержать законопроект о фейках в представленной редакции.

В законопроекте об оскорблении представителей власти «недостаточно проанализирована возможность работы действующих механизмов», отметила Ларина. «Если же идти по пути какого-то усиления, то даже механизм 149-го закона "О защите информации" представляется более правильным по этой теме <...> более подходящим для такого рода информации все-таки судебный порядок. Это позволит избежать и расширительного толкования неоднозначно», – заметила представитель Минкомсвязи.

По словам Лариной, правительство определит, возможна ли доработка законопроекта ко второму чтению или нужна его полная переработка.

Пакет поправок внесли в Думу в середине декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Они предложили за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000 руб., юрлиц – на сумму от 400 000 до 1 млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Клишас сегодня попросил рекомендовать пакет в первом чтении, указав, что ответственность за фейки и оскорбительные публикации в его законопроектах «достаточно» мягкая, а возможные злоупотребления поможет исправить суд. Председатель комитета по информполитике Леонид Левин возразил, что законопроекты не должны возмущать общество. «Нам нужно постараться сделать так, чтобы мы этим законопроектом не доводили до судебной практики, которая бы вызывала в итоге общественный резонанс, как это было с 282-й статьей по репостам», – сказал Левин.