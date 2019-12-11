Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Продукция с завода должна была поставляться в розничные сети Сибири и Дальнего Востока, а также экспортироваться в страны Средней Азии, рассказывает источник газеты, знакомый с проектом. Однако «Мон’дэлис Русь» решила, что дешевле будет поставлять товар с действующих площадок при помощи логистических мощностей ритейлеров.