Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири
Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» (входит в американскую группу Mondelez International) решил не достраивать завод под Новосибирском, рассказал «Коммерсанту» представитель компании. Объект завершен на 90% и выставлен на продажу.
Продукция с завода должна была поставляться в розничные сети Сибири и Дальнего Востока, а также экспортироваться в страны Средней Азии, рассказывает источник газеты, знакомый с проектом. Однако «Мон’дэлис Русь» решила, что дешевле будет поставлять товар с действующих площадок при помощи логистических мощностей ритейлеров.
Компания намерена сконцентрировать инвестиции на действующих площадках, заявил старший директор интегрированной цепочки поставок Mondelez в Восточной Европе Дмитрий Шаченок. Она планирует вложить 2,5 млрд руб. в расширение производства на фабрике «Большевик», в том числе в строительство новой линии для выпуска бисквитов.
Mondelez принадлежат бренды Milka, Alpen Gold, «Медвежонок Барни», Dirol, «Юбилейное» и др. У компании уже есть две кондитерские фабрики в России – «Большевик» и завод в Покрове. Она также управляет предприятием по производству жевательной резинки в Великом Новгороде.