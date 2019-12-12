BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы

Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar закрыл сделку по покупке российского агрегатора для покупки билетов на автобусы Busfor и начал интегрировать его в свой бизнес, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителей компаний Николая Брюссона и Илью Екушевского. Сервис уже начал продавать билеты на автобусы на отдельные направления, уточнила гендиректор BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.