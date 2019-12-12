BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы
Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar закрыл сделку по покупке российского агрегатора для покупки билетов на автобусы Busfor и начал интегрировать его в свой бизнес, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителей компаний Николая Брюссона и Илью Екушевского. Сервис уже начал продавать билеты на автобусы на отдельные направления, уточнила гендиректор BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.
BlaBlaCar в течение ближайшего года не планирует отказываться от бренда Busfor, отметил представитель сервиса. Сотрудник одного из конкурирующих онлайн-сервисов предполагает, что Busfor в перспективе все-таки может перестать существовать как бренд, а BlaBlaCar выведет на российский рынок свой европейский бренд BlaBlaBus.
О сделке BlaBlaCar и Busfor стало известно в конце сентября. Ее сумма не раскрывалась. Busfor могла стать самой крупной покупкой для BlaBlaCar, пишет «Коммерсантъ». В отчете шведской инвесткомпании Vostok New Ventures говорилось, что на конец III квартала 2019 г. 100% Busfor стоили $88,5 млн.
BlaBlaCar работает в России с 2014 г. У сервиса, по собственным данным, около 20 млн пользователей. В 2019 г. он вышел на рынок регулярных автобусных перевозок в Европе.