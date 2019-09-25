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BlaBlaCar покупает российский агрегатор билетов на автобусы Busfor

Французский сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar покупает российский агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали CEO BlaBlaCar Николас Брюссон и основатель Busfor Илья Екушевский. Стороны планируют закрыть сделку в IV квартале 2019 г. после получения регуляторных одобрений. Сумма сделки не раскрывается.

Стороны рассчитывают, что совместно смогут лучше удовлетворять потребности пассажиров и автобусных перевозчиков, а также ускорят темпы цифровизации рынка. По словам Екушевского, доля онлайн-продаж автобусных билетов пока не превышает 10%. Сокращения сотрудников или приостановки действующих партнерств сделка не предполагает.

BlaBlaCar основан во Франции в 2006 г. В России сервис работает с 2014 г., у него, по собственным данным, около 20 млн пользователей. На рынок регулярных автобусных перевозок BlaBlaCar вышел в 2019 г. Партнерами сервиса являются более 500 автобусных компаний. Busfor основан в 2010 г. Среди акционеров – фонды шведской инвесткомпании Vostok New Ventures, а также Baring Vostok и «Эльбрус капитал». Компания объединяет более 7000 перевозчиков в Центральной и Восточной Европе, ежемесячно через сервис продают более 700 000 автобусных билетов, рассказал Екушевский.