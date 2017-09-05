OneTwoTrip начнет продавать автобусные билеты по России и Европе

Рынок междугородных автобусных перевозок в России – 120–150 млрд руб. в год Smartmoney

Онлайн-сервис бронирования путешествий OneTwoTrip начнет продавать автобусные билеты, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Билеты на автобусы, по его словам, можно будет приобрести с начала 2018 г. на сайте OneTwoTrip наряду с авиабилетами, бронированием отелей и других продуктов путешествий. Сейчас компания подбирает поставщиков автобусных билетов, добавил представитель OneTwoTrip. Переговоры с OneTwoTrip ведет интернет-сервис по продаже автобусных билетов Busfor, подтвердил гендиректор последнего Илья Екушевский. Busfor работает более чем с 5000 перевозчиков, что позволит OneTwoTrip сразу получить широкую сеть маршрутов и лучшие цены для клиентов, заметил он.

Клиентам будут доступны более половины всех направлений по России, а также самые популярные европейские маршруты: из Москвы в Берлин и Варшаву, из Санкт-Петербурга в Хельсинки и др.

Сколько OneTwoTrip потратила на создание проекта по продаже автобусных билетов, ее представитель не раскрыл, заметив лишь, что это все собственные средства компании. Его разработка могла обойтись примерно в миллион рублей, полагает гендиректор Ozon.Travel Дмитрий Яковлев.

В течение года OneTwoTrip рассчитывает продавать несколько десятков тысяч билетов в месяц, сообщил представитель компании. Он отказался сообщить, какая доля в обороте онлайн-сервиса будет приходиться на автобусные билеты. Автобусных билетов продается много, но они довольно дешевые, замечает Яковлев, поэтому непонятно, как скоро окупятся и окупятся ли вообще инвестиции в проект. По данным Data Insight, около половины продаж товаров путешествий в деньгах приходится на авиабилеты (подробнее см. график). К тому же клиентам намного понятнее покупать автобусные билеты на специализированных для этого сайтах, считает Яковлев: авиабилеты, отели и туры некомплиментарны автобусным перевозкам. Именно поэтому Ozon.Travel не планирует запускать онлайн-продажи автобусных билетов, уверяет Яковлев.

Онлайн-рынок автобусных билетов, как и авиабилетов, низкомаржинальный – средняя комиссия у онлайн-продавцов автобусных билетов колеблется от 3 до 10%, подтверждает представитель OneTwoTrip. Среднерыночная ставка агентского вознаграждения – 4–6% в зависимости от объема продаж, уточнил Екушевский, но с крупными партнерами Busfor готов сотрудничать на особых условиях. Зато, по словам представителя OneTwoTrip, рынок междугородных автобусных перевозок в России составляет 120–150 млрд руб. в год, а общий пассажиропоток – более 300 млн человек в год, что втрое больше пассажиропотока поездов дальнего следования и авиаперевозок. При этом доля онлайн-продаж билетов на автобусы пока всего 1–2%, но с каждым годом растет в 2–3 раза, замечает представитель OneTwoTrip. Переход продаж автобусных билетов в онлайн может повторить путь авиабилетов, которые раньше приобретались только в авиакассах, считает Сергей Скрипников, заместитель директора по коммуникациям Фонда развития интернет-инициатив. Одна из портфельных компаний фонда, TakeBus, – специализированный интернет-сервис по продаже автобусных билетов. Сейчас, по его словам, уровень автоматизации автовокзалов очень низкий, это, в свою очередь, мешает клиентам использовать составные маршруты (например, билет на самолет + автобус до города), а онлайн-сервисы помогут сделать их доступнее. Для рынка автобусных перевозок это хорошая новость: приход такого крупного онлайн-игрока позволит ускорить переток клиентов из традиционных каналов продаж, замечает Екушевский из Busfor.