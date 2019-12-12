СМИ узнали о планах китайского покупателя Thomas Cook вернуть бренд на рынок

Thomas Cook была основана в 1841 г. предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма. Изначально компания специализировалась на железнодорожных экскурсиях. На момент закрытия в нее входили отели, курорты, а также авиакомпания. Количество ее клиентов составляло 19 млн человек в год. В России Thomas Cook владела туроператором «Интурист», выкупленным у АФК «Система» в 2018 г.