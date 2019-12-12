СМИ узнали о планах китайского покупателя Thomas Cook вернуть бренд на рынок
Шанхайская Fosun Tourism Group, которая приобрела права на торговую марку Thomas Cook после закрытия компании, готова запустить туроператорскую платформу под этим названием, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Некоторые из существующих туристических направлений Fosun будут объединены под брендом Thomas Cook с целью привлечения европейских путешественников, которым знакома данная торговая марка, пояснил один из собеседников агентства.
В сентябре Thomas Cook прекратила свою деятельность. Причиной стали финансовые трудности, обусловленные разными обстоятельствами. Thomas Cook безуспешно пыталась вести переговоры с кредиторами и запрашивала помощи у властей Великобритании, но получила отказ и была вынуждена прекратить работу.
Thomas Cook была основана в 1841 г. предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма. Изначально компания специализировалась на железнодорожных экскурсиях. На момент закрытия в нее входили отели, курорты, а также авиакомпания. Количество ее клиентов составляло 19 млн человек в год. В России Thomas Cook владела туроператором «Интурист», выкупленным у АФК «Система» в 2018 г.