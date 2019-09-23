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Cтарейшая в мире туристическая фирма прекратила работу

Старейшая в мире туристическая фирма Thomas Cook прекратила свою деятельность, говорится в сообщении на ее сайте. В нем отмечается, что все поездки и рейсы отменены и все розничные магазины закрыты.

«То, что нам не удалось добиться успеха, вызывает глубокое сожаление у меня и у остальных членов совета директоров. Я хотел бы извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет», — подчеркивается в заявлении гендиректора компании Питера Фанкхауера (цитата по Reuters).

Британское ведомство, регулирующее сферу гражданской авиации (управление гражданской авиации), объявило, что за границей находятся 150 000 клиентов турфирмы — граждан этой страны. В течение двух недель власти намерены вернуть их домой, отмечает ведомство. По данным BBC, это будет крупнейшая репатриация в Великобритании в мирное время.

У Thomas Cook было 22 000 сотрудников по всему миру, в том числе 9000 — в самой Великобритании.

Thomas Cook была основана в 1841 г. предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма. Изначально компания специализировалась на железнодорожных экскурсиях. На момент закрытия в нее входили отели, курорты, а также авиакомпания. Количество клиентов ее составляло 19 млн человек в год в 16 странах, отмечает Reuters.

В последнее время Thomas Cook испытывала финансовые трудности. Сама компания называла различные причины, в частности политические волнения в местах отдыха, таких как Турция, и отказ клиентов от бронирования отпусков из-за Brexit. Как отмечает BBC, помимо этого турфирма столкнулась с такой проблемой, как жесткая конкуренция со стороны онлайн-турагентств и лоукостеров.

Спасти компанию могла сделка на 900 млн фунтов стерлингов с ее крупнейшим акционером (владел долей в 18%), — китайской Fosun, пишет BBC. Банки-кредиторы последней потребовали привлечь еще 200 миллионов фунтов стерлингов в качестве резервного финансирования, что поставило сделку под сомнение. Thomas Cook безуспешно пыталась вести переговоры с кредиторам и запрашивала помощи у властей Великобритании, но получила отказ и была вынуждена прекратить работу.