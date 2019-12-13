Аэропорт «Жуковский» принял первый рейс казахстанского лоукостера FlyArystan

«Жуковский» 13 декабря принял первый рейс авиакомпании FlyArystan из Нур-Султана. Летать из «Жуковского» в столицу Казахстана FlyArystan планирует семь раз в неделю на самолетах Airbus320 (180 пассажиров в одноклассной компоновке).