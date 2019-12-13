Аэропорт «Жуковский» принял первый рейс казахстанского лоукостера FlyArystan
«Жуковский» 13 декабря принял первый рейс авиакомпании FlyArystan из Нур-Султана. Летать из «Жуковского» в столицу Казахстана FlyArystan планирует семь раз в неделю на самолетах Airbus320 (180 пассажиров в одноклассной компоновке).
FlyArystan – дочерний лоукостер национального перевозчика Казахстана Air Astana, начал полеты в мае этого года. «Жуковский» – первое международное направление лоукостера.
В 2020 г. FlyArystan планирует начать полеты в «Жуковский» из Караганды и Актобе, но точные даты запуска этих рейсов не определены, сказал президент Air Astana Питер Фостер.
Нур-Султан и крупнейший город Казахстана Алма-Ата – одни из самых востребованных и доходных для авиакомпаний направлений из Москвы. Из «Жуковского» в Нур-Султан и Алма-Ату летают «Уральские авиалинии».
Казахский лоукостер стал третьим иностранным перевозчиком «Жуковского» после белорусской «Белавиа» и таджикской Somon Air. В этом году Жуковский примет 1,4 млн пассажиров.