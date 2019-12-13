Самые длинные рейсы в мире будет выполнять Airbus вместо Boeing
Австралийская авиакомпания Qantas Airways определилась с тем, какие самолеты она будет использовать для выполнения самых длительных рейсов в мире – из Сингапура в Нью-Йорк и Лондон. «После детальной оценки Boeing 777X и Airbus A350 Qantas выбрала A350-1000 в качестве основного самолета», – говорится в сообщении компании. При этом два тестовых рейса Qantas выполняла на самолетах Boeing 787-9 Dreamliner.
Boeing и Airbus около двух лет боролись за контракт с Qantas, отмечает Bloomberg. «Это был трудный выбор между двумя очень способными самолетами», – сказал гендиректор Qantas Алан Джойс. Bloomberg называет решение авиакомпании новым ударом для Boeing, который и так переживает не лучшие времена после крушения двух 737 Max.
Qantas отметила, что пока не заключила контракт с Airbus, но заявила о намерении приобрести у компании 12 самолетов. Соглашение должен официально одобрить совет директоров авиакомпании. Qantas в качестве основного преимущества Airbus A350 отметила двигатель Rolls Royce Trent XWB, используемый на этих самолетах и отличающийся надежностью. Кроме того, Airbus добавит дополнительный топливный бак и немного увеличит максимальный взлетный вес, чтобы самолеты были полностью приспособлены к рекордно долгим перелетам.
Самолеты Qantas за последние месяцы дважды установили рекорд по длительности беспересадочного полета. Первый тестовый рейс состоялся в конце октября: лайнер Boeing 787-9 летел из Нью-Йорка в Сидней 19 часов 16 минут. Этот рекорд был обновлен в середине ноября во время второго тестового перелета Qantas, когда ее самолет преодолел расстояние между Лондоном и Сиднеем за 19 часов 19 минут. Последний из трех тестовых рейсов (Нью-Йорк – Сидней) состоится 17 декабря. Какой самолет будет использоваться, не сообщается.
В ходе этих тестовых перелетов на борту присутствуют врачи и сотрудники авиакомпании, которые анализируют состояние экипажа и пассажиров во время такого долгого пребывания в воздухе и вырабатывают нормы, которые в будущем помогут легче переносить такие перелеты.