Самые длинные рейсы в мире будет выполнять Airbus вместо Boeing

Самолеты Qantas за последние месяцы дважды установили рекорд по длительности беспересадочного полета. Первый тестовый рейс состоялся в конце октября: лайнер Boeing 787-9 летел из Нью-Йорка в Сидней 19 часов 16 минут. Этот рекорд был обновлен в середине ноября во время второго тестового перелета Qantas, когда ее самолет преодолел расстояние между Лондоном и Сиднеем за 19 часов 19 минут. Последний из трех тестовых рейсов (Нью-Йорк – Сидней) состоится 17 декабря. Какой самолет будет использоваться, не сообщается.