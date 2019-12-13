Олимпийская чемпионка Загитова приостанавливает участие в соревнованиях

Загитовой 17 лет, она заслуженный мастер спорта России. В 2017 г. она стала чемпионкой России и победила в финале Гран-при сезона 2017-2018. Она завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 г. Также она выиграла в том году чемпионат Европы по фигурному катанию. В этом сезоне Загитова заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и третье — на этапе в Японии, в финале серии она заняла шестое место.