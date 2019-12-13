Олимпийская чемпионка Загитова приостанавливает участие в соревнованиях
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила в эфире «Первого канала», что приостанавливает участие в соревнованиях. Она отметила, что не планирует участвовать в предстоящем чемпионате России.
Спортсменка добавила, что продолжит тренироваться. «Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы», – пояснила она.
По словам спортсменки, у нее в жизни уже все есть, ей хотелось бы вернуть состояние, когда «хочется выходить на старт». По ее словам, в последнее время в ее карьере был непростой период. Загитова поблагодарила тренеров, которые находили нужные слова, чтобы поддержать ее и мотивировать.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала решение Загитовой «отображением новых правил жизни в спорте», передает ТАСС. «Нам как болельщикам остается только пожелать здоровья и удачи спортсменам», — добавила она.
Загитовой 17 лет, она заслуженный мастер спорта России. В 2017 г. она стала чемпионкой России и победила в финале Гран-при сезона 2017-2018. Она завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 г. Также она выиграла в том году чемпионат Европы по фигурному катанию. В этом сезоне Загитова заняла второе место на этапе Гран-при во Франции и третье — на этапе в Японии, в финале серии она заняла шестое место.