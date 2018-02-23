Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане

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Алина Загитова
Bernat Armangue /AP
Российская фигуристка Алина Загитова выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 239,57 баллов. На втором месте – Евгения Медведева ( 238.26 баллов), а на третьем – канадская спортсменка Кейтлин Осмонд (231,01 баллов).
Загитова и Медведева лидировали и после короткой программы. Первой ее откатала Медведева, установив мировой рекорд в 81,61 балла. Однако через несколько минут Загитова обновила его, получив от судей 82,92 балла. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе, которая раньше работала с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой.
На прошлой неделе российские фигуристы выиграли серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018. Первое место заняла сборная Канады, на третьем – США. Короткую программу от российской команды представляла Медведева, а произвольную – Загитова.
Золотая медаль Загитовой стала первой для России на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Выступающие под олимпийским флагом российские спортсмены завоевали 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Большинство медалей принесли лыжники.
Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде – 2018
Petr David Josek / AP
23 февраля фигуристка Алина Загитова (в центре) выиграла золото в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. На втором месте – Евгения Медведева (слева)
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Matthias Schrader / AP
21 февраля лыжники Денис Спицов и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте, завоевав серебряные медали
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Joel Marklund / Zuma / TASS
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх. Он стал третьим в дисциплине ски-кросс
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Kin Cheung / AP
Илья Буров – российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике, – завоевал бронзовую медаль, набрав 122,17 балла
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Валерий Шарифулин / ТАСС
18 февраля российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (слева направо) завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане
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Matthias Schrader / AP
Российские лыжницы завоевали бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Южной Корее. Женскую эстафету за команду олимпийских атлетов из России бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская
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John Locher / AP
Российская конькобежка Наталья Воронина на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала бронзу (6.53,98) на дистанции 5000 м
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Arnd Wiegmann / Reuters
Скелетонист из России Никита Трегубов завоевал 16 февраля серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. По сумме четырех попыток он показал результат 3 мин 22,18 сек.
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Kirsty Wigglesworth / AP
Лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км свободным стилем. Спицов преодолел дистанцию за 34 мин. 6,9 сек. Для спортсмена это первая олимпийская медаль
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Matthias Schrader / AP
Россиянка Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке 13 февраля. Победительницей стала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряную медаль завоевала Майкен Касперсен Фалла. Другая российская лыжница – Наталья Непряева – заняла четвертое место
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Бронзу в лыжном спринте завоевал россиянин Александр Большунов. Золотую медаль взял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клабо, серебряную – итальянец Федерико Пеллегрино
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст, победив сборную Норвегии со счетом 8:4. Позже Крушельницкий был признан виновным в употреблении мельдония. Из-за нарушения антидопинговых правил решением Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменов лишили этих медалей
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Валерий Шарифулин/ТАСС
12 февраля российские фигуристы досрочно завоевали серебро в командном турнире, набрав 66 баллов. Эти соревнования были впервые включены в программу фигурного катания на Олимпиаде в Сочи. Тогда россияне завоевали золото. На фото Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо)
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Lucy Nicholson / Reuters
10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов (справа) завоевал первую для России награду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане - бронзовую медаль. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин. 10,687 сек.