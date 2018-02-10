Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018
Личные и командные награды на соревнованиях в Пхенчхане
10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов (справа) завоевал первую для России награду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане - бронзовую медаль. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин 10,687 с
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12 февраля российские фигуристы досрочно завоевали серебро в командном турнире, набрав 66 баллов. Эти соревнования были впервые включены в программу фигурного катания на Олимпиаде в Сочи. Тогда россияне завоевали золото. На фото Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (слева направо)
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Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст, победив сборную Норвегии со счетом 8:4. За команду олимпийских атлетов из России выступали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
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Россиянка Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке 13 февраля. Победительницей стала шведская лыжница Стина Нильссон, серебряную медаль завоевала Майкен Касперсен Фалла. Другая российская лыжница – Наталья Непряева – заняла четвертое место
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Бронзу в лыжном спринте завоевал россиянин Александр Большунов. Золотую медаль взял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клабо, серебряную – итальянец Федерико Пеллегрино
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