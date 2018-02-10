Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018

Lucy Nicholson / Reuters

10 февраля российский шорт-трекист Семен Елистратов (справа) завоевал первую для России награду на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане - бронзовую медаль. Дистанцию в 1500 м он преодолел за 2 мин 10,687 с

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